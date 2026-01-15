Правила обращения с животными — Рада приняла закон

Мужчина кормит собак. Фото: Суспільне Кропивницький

Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект №11328, который внедряет европейские гуманные ценности и запрещает жестокое отношение к домашним и бездомным животным. За проголосовали 233 нардепа.

Об этом стало известно во время пленарного заседания в четверг, 15 января.

Запрет на операции и новые правила для питомников

Документ предусматривает запрет на использование животных в рекламе, развлечениях, на выставках, в соревнованиях и других мероприятиях, если организатор не создал соответствующих условий для их содержания, а также если здоровье или общее состояние животных под угрозой.

Кроме того, документ запрещает хирургические операции, изменяющие внешний вид животного без медицинских показаний.

Также впервые четко определяется понятие "оставление животного на произвол судьбы". Это поможет привлекать к ответственности людей, которые выбрасывают животных на улицу.

Также запрещаются болезненные косметические операции без медицинских показаний — купирование ушей и хвостов. Сейчас такой запрет прописан только в ратифицированной Украиной Европейской конвенции, но не в законодательстве.

Вводятся правила для питомников, чтобы остановить бесконтрольное разведение животных в ненадлежащих условиях.

Более того, документ запрещает препятствовать кормлению бездомных животных, а также содержать животных на постоянной привязи без выгула.

