Правила поводження з тваринами — Рада ухвалила закон

Верховна Рада підтримала в першому читанні законопроєкт №11328, який впроваджує європейські гуманні цінності та забороняє жорстоке ставлення до домашніх і безпритульних тварин. За проголосували 233 нардепи.

Про це стало відомо під час пленарного засідання у четвер, 15 січня.

Заборона на операції та нові правила для розсплідників

Документ передбачає заборону на використання тварин у рекламі, розвагах, на виставках, у змаганнях та інших заходах, якщо організатор не створив відповідних умов для їх утримання, а також якщо здоров’я або загальний стан тварин під загрозою.

Крім того, документ забороняє хірургічні операції, що змінюють зовнішній вигляд тварини без медичних показань.

Також вперше чітко визначається поняття "залишення тварини напризволяще". Це допоможе притягувати до відповідальності людей, які викидають тварин на вулицю.

Також забороняються болісні косметичні операції без медичних показань — купірування вух і хвостів. Наразі така заборона прописана лише в ратифікованій Україною Європейській конвенції, але не у законодавстві.

Запроваджуються правила для розплідників, аби зупинити безконтрольне розведення тварин у неналежних умовах.

Більше того, документ забороняє перешкоджати годуванню безхатніх тварин, а також утримувати тварин на постійній прив’язі без вигулу.

