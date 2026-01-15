Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Рада заборонила тримати тварин на прив’язі без вигулу — деталі

Рада заборонила тримати тварин на прив’язі без вигулу — деталі

Ua ru
Дата публікації: 15 січня 2026 14:27
Правила поводження з тваринами — Рада ухвалила закон
Чоловік годує собак. Фото: Суспільне Кропивницький

Верховна Рада підтримала в першому читанні законопроєкт №11328, який впроваджує європейські гуманні цінності та забороняє жорстоке ставлення до домашніх і безпритульних тварин. За проголосували 233 нардепи.

Про це стало відомо під час пленарного засідання у четвер, 15 січня.

Реклама
Читайте також:

Заборона на операції та нові правила для розсплідників

Документ передбачає заборону на використання тварин у рекламі, розвагах, на виставках, у змаганнях та інших заходах, якщо організатор не створив відповідних умов для їх утримання, а також якщо здоров’я або загальний стан тварин під загрозою.

Крім того, документ забороняє хірургічні операції, що змінюють зовнішній вигляд тварини без медичних показань.

Також вперше чітко визначається поняття "залишення тварини напризволяще". Це допоможе притягувати до відповідальності людей, які викидають тварин на вулицю.

Також забороняються болісні косметичні операції без медичних показань — купірування вух і хвостів. Наразі така заборона прописана лише в ратифікованій Україною Європейській конвенції, але не у законодавстві.

Запроваджуються правила для розплідників, аби зупинити безконтрольне розведення тварин у неналежних умовах.

Більше того, документ забороняє перешкоджати годуванню безхатніх тварин, а також утримувати тварин на постійній прив’язі без вигулу.

Нагадаємо, сьогодні, 15 січня, Верховна Рада також ухвалила постанову про посилення ролі української мови в утвердженні Української держави.

Крім того, нардепам не вдалося скасувати відстрочку для студентів.

Верховна Рада тварини нардепи собака домашні тварини
Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації