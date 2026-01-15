Відтрочка для студентів, яким більше за 25 років — що вирішила Рада

Рада розглянула скасування відстрочки для студентів — що вирішила
Верховна Рада забрала із законопроєкта №13574 пункт, який скасовує відстрочку для студентів і учнів закладів профтехосвіти старше за 25 років. Така поправка набрала лише 137 голосів, тому була відхилена.
Про це стало відомо під час пленарного засідання у четвер, 15 січня.
Що передбачав документ
Згодом параламентарі провалили і сам закон, до якого вона була внесена.
Документ передбачав відстрочку для:
- бакалаврів, які розпочали навчання не пізніше ніж за рік до досягнення граничного віку направлення на базову військову службу. А також навчаються за денною або дуальною формами;
- здобувачів другого (магістерського) та третього (освітньо-наукового) рівнів освіти, що навчаються вперше на рівні, вищому за попередньо здобутий, відповідно до структури освіти, визначеної Законом "Про освіту";
- докторантам;
- педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти; професійної освіти; фахової передвищої освіти.
Водночас нардепи хотіли скасувати відстрочки для тих, хто зараховані на навчання не вперше (магістри). А також для тих, хто зараховані на навчання в коледжі, ПТУ, виші пізніше року, в якому їм виповнилось 25 років.
