Україна
Головна Новини дня Рада розглянула скасування відстрочки для студентів — що вирішила

Рада розглянула скасування відстрочки для студентів — що вирішила

Ua ru
Дата публікації: 15 січня 2026 12:24
Відтрочка для студентів, яким більше за 25 років — що вирішила Рада
Студенти в університеті. Фото: Корреспондент.net

Верховна Рада забрала із законопроєкта №13574 пункт, який скасовує відстрочку для студентів і учнів закладів профтехосвіти старше за 25 років. Така поправка набрала лише 137 голосів, тому була відхилена.

Про це стало відомо під час пленарного засідання у четвер, 15 січня.

Читайте також:

Що передбачав документ

Згодом параламентарі провалили і сам закон, до якого вона була внесена.

Документ передбачав відстрочку для:

  • бакалаврів, які розпочали навчання не пізніше ніж за рік до досягнення граничного віку направлення на базову військову службу. А також навчаються за денною або дуальною формами;
  • здобувачів другого (магістерського) та третього (освітньо-наукового) рівнів освіти, що навчаються вперше на рівні, вищому за попередньо здобутий, відповідно до структури освіти, визначеної Законом "Про освіту";
  • докторантам;
  • педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти; професійної освіти; фахової передвищої освіти.

Водночас нардепи хотіли скасувати відстрочки для тих, хто зараховані на навчання не вперше (магістри). А також для тих, хто зараховані на навчання в коледжі, ПТУ, виші пізніше року, в якому їм виповнилось 25 років.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, чому багатодітні батьки втрачають відстрочки.

Також юристи повідомляли, куди подавати документи для відстрочки студентам.

Верховна Рада студенти нардепи мобілізація відстрочка парламент
Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
