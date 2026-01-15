Оттрочка для студентов, которым больше 25 лет — что решила Рада

Рада рассмотрела отмену отсрочки для студентов — что решила
Верховная Рада забрала из законопроекта №13574 пункт, который отменяет отсрочку для студентов и учащихся учреждений профтехобразования старше 25 лет. Такая поправка набрала лишь 137 голосов, поэтому была отклонена.
Об этом стало известно во время пленарного заседания в четверг, 15 января.
Что предусматривал документ
Впоследствии параламентарии провалили и сам закон, в который она была внесена.
Документ предусматривал отсрочку для:
- бакалавров, которые начали обучение не позднее чем за год до достижения предельного возраста направления на базовую военную службу. А также обучающихся по дневной или дуальной формам;
- соискателей второго (магистерского) и третьего (образовательно-научного) уровней образования, обучающихся впервые на уровне, выше предварительно полученного, в соответствии со структурой образования, определенной Законом "Об образовании";
- докторантам;
- педагогическим работникам учреждений общего среднего образования; профессионального образования; профессионального предвысшего образования.
В то же время нардепы хотели отменить отсрочки для тех, кто зачислены на обучение не впервые (магистры). А также для тех, кто зачислены на обучение в колледжи, ПТУ, вузы позже года, в котором им исполнилось 25 лет.
