Оттрочка для студентов, которым больше 25 лет — что решила Рада

Студенты в университете. Фото: Корреспондент.net

Верховная Рада забрала из законопроекта №13574 пункт, который отменяет отсрочку для студентов и учащихся учреждений профтехобразования старше 25 лет. Такая поправка набрала лишь 137 голосов, поэтому была отклонена.

Об этом стало известно во время пленарного заседания в четверг, 15 января.

Что предусматривал документ

Впоследствии параламентарии провалили и сам закон, в который она была внесена.

Документ предусматривал отсрочку для:

бакалавров, которые начали обучение не позднее чем за год до достижения предельного возраста направления на базовую военную службу. А также обучающихся по дневной или дуальной формам;

соискателей второго (магистерского) и третьего (образовательно-научного) уровней образования, обучающихся впервые на уровне, выше предварительно полученного, в соответствии со структурой образования, определенной Законом "Об образовании";

докторантам;

педагогическим работникам учреждений общего среднего образования; профессионального образования; профессионального предвысшего образования.

В то же время нардепы хотели отменить отсрочки для тех, кто зачислены на обучение не впервые (магистры). А также для тех, кто зачислены на обучение в колледжи, ПТУ, вузы позже года, в котором им исполнилось 25 лет.

