Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Рада рассмотрела отмену отсрочки для студентов — что решила

Рада рассмотрела отмену отсрочки для студентов — что решила

Ua ru
Дата публикации 15 января 2026 12:24
Оттрочка для студентов, которым больше 25 лет — что решила Рада
Студенты в университете. Фото: Корреспондент.net

Верховная Рада забрала из законопроекта №13574 пункт, который отменяет отсрочку для студентов и учащихся учреждений профтехобразования старше 25 лет. Такая поправка набрала лишь 137 голосов, поэтому была отклонена.

Об этом стало известно во время пленарного заседания в четверг, 15 января.

Реклама
Читайте также:

Что предусматривал документ

Впоследствии параламентарии провалили и сам закон, в который она была внесена.

Документ предусматривал отсрочку для:

  • бакалавров, которые начали обучение не позднее чем за год до достижения предельного возраста направления на базовую военную службу. А также обучающихся по дневной или дуальной формам;
  • соискателей второго (магистерского) и третьего (образовательно-научного) уровней образования, обучающихся впервые на уровне, выше предварительно полученного, в соответствии со структурой образования, определенной Законом "Об образовании";
  • докторантам;
  • педагогическим работникам учреждений общего среднего образования; профессионального образования; профессионального предвысшего образования.

В то же время нардепы хотели отменить отсрочки для тех, кто зачислены на обучение не впервые (магистры). А также для тех, кто зачислены на обучение в колледжи, ПТУ, вузы позже года, в котором им исполнилось 25 лет.

Напомним, ранее мы сообщали, почему многодетные родители теряют отсрочки.

Также юристы сообщали, куда подавать документы для отсрочки студентам.

Верховная Рада студенты нардепы мобилизация отсрочка парламент
Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации