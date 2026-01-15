Відео
Головна Новини дня Правопис та унікальний шрифт — постанова про посилення ролі мови

Правопис та унікальний шрифт — постанова про посилення ролі мови

Ua ru
Дата публікації: 15 січня 2026 13:37
В Україні можуть змінити правопис та запровадити єдиний шрифт
Депутати голосують. Фото: пресслужба ВРУ

Верховна Рада ухвалила постанову про посилення ролі української мови в утвердженні Української держави. За проєкт №14334 проголосували 237 нардепів.

Про це стало відомо під час пленарного засідання у четвер, 15 січня.

Читайте також:

Які зміни запроваджуються

Документ передбачає:

  • оновлення та затвердження правопису української мови з урахуванням сучасних наукових підходів;
  • підвищення мовної якості текстів законів України та інших нормативно-правових актів;
  • удосконалення стандартів правотворчої діяльності, зокрема щодо оформлення актів Верховної Ради;
  • розвиток українськомовного аудіовізуального контенту суспільними медіа;
  • посилення заходів з протидії поширенню в медіапросторі України деструктивних проросійських наративів;
  • забезпечення наповнення та функціонування Єдиного глосарія правових термінів, узгодження його з перекладом глосарія термінів acquis ЄС.

Зокрема, передбачається створення національного шрифту для державних документів. Спікер парламенту Руслан Стефанчук зазначив, що недопустимо використовувати шрифти російського походження, як-от Peterburg або Izhitsa, в офіційних актах і на державних відзнаках України.

Нагадаємо, нещодавно ми повідомляли, як Одеса посилює боротьбу з російською мовою.

Також легкоатлетка Ярослава Магучіх розповіла, як ставиться до блокування російської музики.

Верховна Рада Руслан Стефанчук українська мова нардепи парламент
Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
