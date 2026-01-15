В Україні можуть змінити правопис та запровадити єдиний шрифт

Депутати голосують. Фото: пресслужба ВРУ

Верховна Рада ухвалила постанову про посилення ролі української мови в утвердженні Української держави. За проєкт №14334 проголосували 237 нардепів.

Про це стало відомо під час пленарного засідання у четвер, 15 січня.

Які зміни запроваджуються

Документ передбачає:

оновлення та затвердження правопису української мови з урахуванням сучасних наукових підходів;

підвищення мовної якості текстів законів України та інших нормативно-правових актів;

удосконалення стандартів правотворчої діяльності, зокрема щодо оформлення актів Верховної Ради;

розвиток українськомовного аудіовізуального контенту суспільними медіа;

посилення заходів з протидії поширенню в медіапросторі України деструктивних проросійських наративів;

забезпечення наповнення та функціонування Єдиного глосарія правових термінів, узгодження його з перекладом глосарія термінів acquis ЄС.

Зокрема, передбачається створення національного шрифту для державних документів. Спікер парламенту Руслан Стефанчук зазначив, що недопустимо використовувати шрифти російського походження, як-от Peterburg або Izhitsa, в офіційних актах і на державних відзнаках України.

