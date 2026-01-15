В Украине могут изменить правописание и ввести единый шрифт

Депутаты голосуют. Фото: пресс-служба ВРУ

Верховная Рада приняла постановление об усилении роли украинского языка в утверждении Украинского государства. За проект №14334 проголосовали 237 нардепов.

Об этом стало известно во время пленарного заседания в четверг, 15 января.

Какие изменения вводятся

Документ предусматривает:

обновление и утверждение правописания украинского языка с учетом современных научных подходов;

повышение языкового качества текстов законов Украины и других нормативно-правовых актов;

совершенствование стандартов правотворческой деятельности, в частности по оформлению актов Верховной Рады;

развитие украиноязычного аудиовизуального контента общественными медиа;

усиление мер по противодействию распространению в медиапространстве Украины деструктивных пророссийских нарративов;

обеспечение наполнения и функционирования Единого глоссария правовых терминов, согласование его с переводом глоссария терминов acquis ЕС.

В частности, предусматривается создание национального шрифта для государственных документов. Спикер парламента Руслан Стефанчук отметил, что недопустимо использовать шрифты российского происхождения, например Peterburg или Izhitsa, в официальных актах и на государственных знаках отличия Украины.

