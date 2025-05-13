Съезд монахов в Луцке — Рада приняла постановление

Заседание Верховной Рады. Фото: скриншот из видео

Верховная Рада 13 мая приняла Постановление о праздновании 600-летия съезда монархов государств Европы в Луцке. Это произойдет в 2029 году.

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк.

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Празднование 600-летия съезда монархов в Луцке

В законодательной инициативе предлагают торжественно отметить на государственном уровне 600-летие съезда монархов государств Европы, который проходил в Луцке в 1429 году. Ее поддержали 240 народных депутатов.

Отмечается, что съезд монархов, состоявшийся в 1429 году в Луцке, стал выдающимся событием в средневековой европейской истории. Отмечание этой даты на общегосударственном уровне является важной составляющей государственной политики национальной памяти.

Это также является подтверждением того, что Украина — неотъемлемая часть европейского пространства, его истории, традиций, политического и культурного контекста.

Что известно о съезде

Как известно из исторических источников, в январе 1429 года по инициативе великого князя литовского Витовта в Луцке состоялся съезд европейских монархов. Он был созван с ведома и согласия императора Священной Римской империи Сигизмунда Люксембургского с целью решения ряда политических и экономических вопросов Центрально-Восточной Европы.

На этой встрече князь Витовт хотел решить вопрос собственной коронации в статусе короля Литвы и вопрос османской угрозы для Европы.

Этот съезд был значительным и весомым событием в истории Луцка, но из-за споров его участников, никак не повлиял на политическую жизнь тогдашней Европы.

Напомним, 8 мая Рада ратифицировала соглашение с США о добыче полезных ископаемых. Решение приняли сразу за основу и в целом — "за" проголосовали 338 народных депутатов.

Кроме того, ВР рассмотрит проект о военном омбудсмене. Такая должность необходима для того, чтобы защищать права украинских военнослужащих.

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