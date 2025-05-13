Съезд монахов в Луцке — Рада приняла постановление

Рада решила отметить 600-летие съезда монархов в Луцке
Верховная Рада 13 мая приняла Постановление о праздновании 600-летия съезда монархов государств Европы в Луцке. Это произойдет в 2029 году.
Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк.
Празднование 600-летия съезда монархов в Луцке
В законодательной инициативе предлагают торжественно отметить на государственном уровне 600-летие съезда монархов государств Европы, который проходил в Луцке в 1429 году. Ее поддержали 240 народных депутатов.
Отмечается, что съезд монархов, состоявшийся в 1429 году в Луцке, стал выдающимся событием в средневековой европейской истории. Отмечание этой даты на общегосударственном уровне является важной составляющей государственной политики национальной памяти.
Это также является подтверждением того, что Украина — неотъемлемая часть европейского пространства, его истории, традиций, политического и культурного контекста.
Что известно о съезде
Как известно из исторических источников, в январе 1429 года по инициативе великого князя литовского Витовта в Луцке состоялся съезд европейских монархов. Он был созван с ведома и согласия императора Священной Римской империи Сигизмунда Люксембургского с целью решения ряда политических и экономических вопросов Центрально-Восточной Европы.
На этой встрече князь Витовт хотел решить вопрос собственной коронации в статусе короля Литвы и вопрос османской угрозы для Европы.
Этот съезд был значительным и весомым событием в истории Луцка, но из-за споров его участников, никак не повлиял на политическую жизнь тогдашней Европы.
Напомним, 8 мая Рада ратифицировала соглашение с США о добыче полезных ископаемых. Решение приняли сразу за основу и в целом — "за" проголосовали 338 народных депутатов.
Кроме того, ВР рассмотрит проект о военном омбудсмене. Такая должность необходима для того, чтобы защищать права украинских военнослужащих.
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