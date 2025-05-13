З'їзд монахів у Луцьку — Рада ухвалила постанову

Засідання Верховної Ради. Фото: скриншот з відео

Верховна Рада 13 травня ухвалила Постанову про відзначення 600-річчя з’їзду монархів держав Європи у Луцьку. Це відбудеться у 2029 році.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.

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Відзначення 600-річчя з’їзду монархів у Луцьку

У законодавчій ініціативі пропонують урочисто відзначити на державному рівні 600-річчя з‘їзду монархів держав Європи, який проходив у місті Луцьку 1429 року. Її підтримали 240 народних депутатів.

Зазначається, що з’їзд монархів, що відбувся у 1429 році в Луцьку, став видатною подією в середньовічній європейській історії. Відзначення цієї дати на загальнодержавному рівні є важливою складовою державної політики національної пам’яті.

Це також є підтвердженням того, що Україна — невід’ємна частина європейського простору, його історії, традицій, політичного й культурного контексту.

Що відомо про з'їзд

Як відомо з історичних джерел, у січні 1429 року за ініціативою великого князя литовського Вітовта в Луцьку відбувся з'їзд європейських монархів. Він був скликаний з відома та згоди імператора Священної Римської імперії Сиґізмунда Люксембурзького з метою вирішення низки політичних та економічних питань Центрально-Східної Європи.

На цій зустрічі князь Вітовт хотів розв'язати питання власної коронації в статусі короля Литви та питання османської загрози для Європи.

Цей з'їзд був значною та вагомою подією в історії Луцька, але через суперечки його учасників, ніяк не вплинув на політичне життя тогочасної Європи.

Нагадаємо, 8 травня Рада ратифікувала угоду з США про видобуток корисних копалин. Рішення ухвалили одразу за основу та в цілому — "за" проголосували 338 народних депутатів.

Крім того, ВР розгляне проєкт про військового омбудсмена. Така посада необхідна для того, щоб захищати права українських військовослужбовців.

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