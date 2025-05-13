Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Новини дня arrow Рада вирішила відзначити 600-річчя з’їзду монархів у Луцьку arrow

Рада вирішила відзначити 600-річчя з’їзду монархів у Луцьку

13 травня 2025 19:50
Карина Приходько - Редактор
З'їзд монахів у Луцьку — Рада ухвалила постанову
Засідання Верховної Ради. Фото: скриншот з відео
Карина Приходько - Редактор

Верховна Рада 13 травня ухвалила Постанову про відзначення 600-річчя з’їзду монархів держав Європи у Луцьку. Це відбудеться у 2029 році.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк

Реклама
Читайте також:

Відзначення 600-річчя з’їзду монархів у Луцьку

У законодавчій ініціативі пропонують урочисто відзначити на державному рівні 600-річчя з‘їзду монархів держав Європи, який проходив у місті Луцьку 1429 року. Її підтримали 240 народних депутатів.

Зазначається, що з’їзд монархів, що відбувся у 1429 році в Луцьку, став видатною подією в середньовічній європейській історії. Відзначення цієї дати на загальнодержавному рівні є важливою складовою державної політики національної пам’яті.

Це також є підтвердженням того, що Україна — невід’ємна частина європейського простору, його історії, традицій, політичного й культурного контексту.

Що відомо про з'їзд

Як відомо з історичних джерел, у січні 1429 року за ініціативою великого князя литовського Вітовта в Луцьку відбувся з'їзд європейських монархів. Він був скликаний з відома та згоди імператора Священної Римської імперії Сиґізмунда Люксембурзького з метою вирішення низки політичних та економічних питань Центрально-Східної Європи.

На цій зустрічі князь Вітовт хотів розв'язати питання власної коронації в статусі короля Литви та питання османської загрози для Європи.

Цей з'їзд був значною та вагомою подією в історії Луцька, але через суперечки його учасників, ніяк не вплинув на політичне життя тогочасної Європи. 

Нагадаємо, 8 травня Рада ратифікувала угоду з США про видобуток корисних копалин. Рішення ухвалили одразу за основу та в цілому — "за" проголосували 338 народних депутатів.

Крім того, ВР розгляне проєкт про військового омбудсмена. Така посада необхідна для того, щоб захищати права українських військовослужбовців.

Верховна Рада Україна Європа Луцьк голосування
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама