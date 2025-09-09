Видео
Главная Новости дня Рада возобновляет трансляции заседаний — названа дата

Рада возобновляет трансляции заседаний — названа дата

Ua ru
Дата публикации 9 сентября 2025 19:05
Первая трансляция заседания Верховной Рады состоится 16 сентября
Нардепы в зале парламента. Фото: Верховная Рада

Украинский парламент впервые с начала полномасштабной войны будет транслировать свои заседания в режиме реального времени. Первая трансляция состоится во вторник, 16 сентября.

Об этом сообщил председатель комитета ВРУ по вопросам свободы слова Ярослав Юрчишин во вторник, 9 сентября.

скрін
Сообщение Юрчишина. Фото: скриншот

Стефанчук подписал постановление о возобновлении трансляций

"Трансляции заседаний Верховной Рады Украины официально возвращаются. Спасибо при случае за честный диалог и это решение. Также спасибо всем коллегам по парламенту, которые поддержали постановление", — говорится в сообщении.

Юрчишин сообщил, что постановление о возобновлении трансляций Верховной Рады подписал председатель Руслан Стефанчук.

"Ближайшее заседание — 16 сентября. Эта дата должна стать началом, с тех пор вы постоянно сможете видеть трансляции вживую на Телеканале Рада. Теперь точно: достигли. Вы достигли. Люди с картонками, люди в комментариях, медиасообщество и все-все, кто хочет видеть Раду более открытой. Это ваша победа", — добавил он.

Напомним, нардепы проголосовали за возобновление прямых трансляций 4 сентября.

Директор Украинского парламентского института Игорь Когут объяснил, почему важны прямые трансляции парламента.

Верховная Рада Руслан Стефанчук Ярослав Юрчишин прямой эфир парламент
Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
