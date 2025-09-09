Перша трансляція засідання Верховної Ради відбудеться 16 вересня

Нардепи в залі парламенту. Фото: Верховна Рада

Український парламент вперше з початку повномасштабної війни транслюватиме свої засідання в режимі реального часу. Перша трансляція відбудеться у вівторок, 16 вересня.

Про це повідомив голова комітету ВРУ з питань свободи слова Ярослав Юрчишин у вівторок, 9 вересня.

Допис Юрчишина. Фото: скриншот

Стефанчук підписав постанову про відновлення трансляцій

"Трансляції засідань Верховної Ради України офіційно повертаються. Дякую при нагоді за чесний діалог та це рішення. Також дякую всім колегам по парламенту, які підтримали постанову", — йдеться в повідомленні.

Юрчишин повідомив, що постанову про відновлення трансляцій Верховної Ради підписав голова Руслан Стефанчук.

"Найближче засідання — 16 вересня. Ця дата має стати початком, відколи ви постійно зможете бачити трансляції наживо на Телеканалі Рада. Тепер точно: досягли. Ви досягли. Люди з картонками, люди в коментарях, медіаспільнота та всі-всі, хто хоче бачити Раду більш відкритою. Це ваша перемога", — додав він.

Нагадаємо, нардепи проголосували за відновлення прямих трансляцій 4 вересня.

Директор Українського парламентського інституту Ігор Когут пояснив, чому важливі прямі трансляції парламенту.