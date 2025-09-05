Експерт пояснив ще один нюанс, чому трансляції з ВР є важливими

Депутати Верховної Ради. Фото: Верховна Рада України

Відновлення прямих трансляцій засідань Верховної Ради напряму пов’язане не лише з технічними чи політичними умовами, а й з питаннями етики та європейської інтеграції.

Про це в ефірі Ранок.LIVE заявив директор Українського парламентського інституту Ігор Когут.

Чому відновлення трансляцій з Верховної Ради є важливою подією

За його словами, парламентська етика — це значно ширше поняття, ніж антикорупційні обмеження.

"Це дуже цікавий аспект декларування конфлікту інтересів, коли ти голосуєш за справи, де твої родичі, чи ти, чи твій колишній бізнес, чи твої якісь близькі мають інтерес. Чи, скажімо знову, підслідні голосують проти за звуження правового статусу якихось антикорупційних органів. Це одна річ", — пояснив Ігор Когут.

Когут наголосив, що в Україні розслідувальна журналістика відіграє важливу роль у висвітленні випадків недоброчесності парламентарів. Хоча суспільство не є судом, воно формує своє ставлення до політиків, і це теж елемент суспільного контролю.

Він зазначив, що нині відсутність журналістів на балконах парламентської зали прибрала один із стримуючих чинників для депутатів. Проте етика, за словами експерта, полягає і в усвідомленні того, що парламентар працює у публічній інституції та має дотримуватися політичного етикету.

"Це вже така чистка через суспільні осудження, але, знову ж суспільство не судді, але можуть мати свої сприйняття тих чи інших людей через їхню поведінку. Зрештою, це справді дуже добре, що є таке певне застереження у членів парламенту, що вони пишуть в своїх девайсах мобільних, телефонах, планшетах, і що коли на трибунах і навіть на балконах ще були журналісти. Зараз там журналістів немає", — висловився Когут.

Експерт також звернув увагу, що втручання у приватне життя народних обранців часто стає причиною їхнього бажання залишити парламентську діяльність. Водночас він підкреслив: якщо людина обрала політику, то повинна мати відповідальність і совість у публічній сфері.

Нагадаємо, вчора, 4 вересня, відбулося голосування за постанову щодо відновлення трансляцій із засідань Верховної Ради.

Втім, як з'ясувалося, навіть попри проголосоване рішення, трансляції відновлять не одразу — вони будуть доступні в ефірі із середини місяця.