Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelАктуальноПромоГороскопЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Експерт пояснив, чому трансляції з Верховної Ради такі важливі

Експерт пояснив, чому трансляції з Верховної Ради такі важливі

Ua ru
Дата публікації: 5 вересня 2025 11:05
Експерт пояснив ще один нюанс, чому трансляції з ВР є важливими
Депутати Верховної Ради. Фото: Верховна Рада України

Відновлення прямих трансляцій засідань Верховної Ради напряму пов’язане не лише з технічними чи політичними умовами, а й з питаннями етики та європейської інтеграції.

Про це в ефірі Ранок.LIVE заявив директор Українського парламентського інституту Ігор Когут.

Реклама
Читайте також:

Чому відновлення трансляцій з Верховної Ради є важливою подією

За його словами, парламентська етика — це значно ширше поняття, ніж антикорупційні обмеження.

"Це дуже цікавий аспект декларування конфлікту інтересів, коли ти голосуєш за справи, де твої родичі, чи ти, чи твій колишній бізнес, чи твої якісь близькі мають інтерес. Чи, скажімо знову, підслідні голосують проти за звуження правового статусу якихось антикорупційних органів. Це одна річ", — пояснив Ігор Когут.

Когут наголосив, що в Україні розслідувальна журналістика відіграє важливу роль у висвітленні випадків недоброчесності парламентарів. Хоча суспільство не є судом, воно формує своє ставлення до політиків, і це теж елемент суспільного контролю.

Він зазначив, що нині відсутність журналістів на балконах парламентської зали прибрала один із стримуючих чинників для депутатів. Проте етика, за словами експерта, полягає і в усвідомленні того, що парламентар працює у публічній інституції та має дотримуватися політичного етикету.

"Це вже така чистка через суспільні осудження, але, знову ж суспільство не судді, але можуть мати свої сприйняття тих чи інших людей через їхню поведінку. Зрештою, це справді дуже добре, що є таке певне застереження у членів парламенту, що вони пишуть в своїх девайсах мобільних, телефонах, планшетах, і що коли на трибунах і навіть на балконах ще були журналісти. Зараз там журналістів немає", — висловився Когут.

Експерт також звернув увагу, що втручання у приватне життя народних обранців часто стає причиною їхнього бажання залишити парламентську діяльність. Водночас він підкреслив: якщо людина обрала політику, то повинна мати відповідальність і совість у публічній сфері.

Нагадаємо, вчора, 4 вересня, відбулося голосування за постанову щодо відновлення трансляцій із засідань Верховної Ради. 

Втім, як з'ясувалося, навіть попри проголосоване рішення, трансляції відновлять не одразу — вони будуть доступні в ефірі із середини місяця. 

Верховна Рада Європейський союз законопроєкт народні депутати онлайн трансляція приватність
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації