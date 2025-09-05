Эксперт объяснил еще один нюанс, почему трансляции из ВР являются важными

Депутаты Верховной Рады. Фото: Верховная Рада Украины

Восстановление прямых трансляций заседаний Верховной Рады напрямую связано не только с техническими или политическими условиями, но и с вопросами этики и европейской интеграции.

Об этом в эфире Ранок.LIVE заявил директор Украинского парламентского института Игорь Когут.

По его словам, парламентская этика — это значительно более широкое понятие, чем антикоррупционные ограничения.

"Это очень интересный аспект декларирования конфликта интересов, когда ты голосуешь за дела, где твои родственники, или ты, или твой бывший бизнес, или твои какие-то близкие имеют интерес. Или, скажем снова, что подследственные голосуют против за сужение правового статуса каких-то антикоррупционных органов. Это одно дело", — пояснил Игорь Когут.

Когут отметил, что в Украине расследовательская журналистика играет важную роль в освещении случаев недобропорядочности парламентариев. Хотя общество не является судом, оно формирует свое отношение к политикам, и это тоже элемент общественного контроля.

Он отметил, что сейчас отсутствие журналистов на балконах парламентского зала убрало один из сдерживающих факторов для депутатов. Однако этика, по словам эксперта, заключается и в осознании того, что парламентарий работает в публичной институции и должен придерживаться политического этикета.

"Это уже такая чистка через общественные осуждения, но, опять же общество не судьи, но могут иметь свои восприятия тех или иных людей из-за их поведения. В конце концов, это действительно очень хорошо, что есть такое определенное предостережение у членов парламента, что они пишут в своих девайсах мобильных, телефонах, планшетах, и что когда на трибунах и даже на балконах еще были журналисты. Сейчас там журналистов нет", — высказался Когут.

Эксперт также обратил внимание, что вмешательство в частную жизнь народных избранников часто становится причиной их желания оставить парламентскую деятельность. В то же время он подчеркнул: если человек выбрал политику, то должен иметь ответственность и совесть в публичной сфере.

Напомним, вчера, 4 сентября, состоялось голосование за постановление о возобновлении трансляций с заседаний Верховной Рады.

Впрочем, как выяснилось, даже несмотря на проголосованное решение, трансляции восстановят не сразу — они будут доступны в эфире с середины месяца.