Закон о Национальном учреждении развития — детали от Гетманцева

Верховная Рада Украины 8 октября приняла во втором чтении законопроект о создании Национального учреждения развития. Эта организация направлена на финансирование восстановления экономики страны.

Об этом сообщил председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в Telegram.

Законопроект о Национальном учреждении развития

Гетманцев рассказал, что Национальное учреждение развития (НУР) — это государственная специализированная организация со статусом "банка банков" и четким мандатом на восстановление и структурную трансформацию экономики. Ее главная миссия — реализация программ кредитования для восстановления страны.

Принятый Радой законопроект направлен на:

решение проблем с финансированием релокированного бизнеса, предприятий в прифронтовых регионах, бизнеса внутренне перемещенных лиц, а также проектов с повышенным уровнем риска;

привлечение средств частных инвесторов и направление их на восстановление экономики через различные финансовые инструменты;

поддержку прежде всего малого и среднего предпринимательства, которое оказалось в сложных условиях, но имеет потенциал для восстановления и развития.

По словам нардепа, отдельно предусмотрена возможность поддержки других категорий лиц (в том числе и физических), которые не имеют доступа к финансированию на адекватных условиях или такой доступ затруднен из-за кризиса, несовершенства рыночных механизмов или других обстоятельств.

Также отдельно закон содержит положения, запускающие программу страхования военных рисков в прифронтовых регионах, о чем давно просит бизнес и простые граждане.

Также Гетманцев рассказал, что "за" проголосовали 280 народных избранников. Он их поблагодарил и подчеркнул, что это "стратегически важный шаг для украинской экономики".

"Это — о возобновлении и восстановлении. Это — о поддержке бизнеса в наших громадах-форпостах. Это — о развитии и будущем Украины", — подчеркнул председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов.

Напомним, 8 октября Рада также приняла постановление об обеспечении непрерывности работы местных советов и глав в условиях войны. Это означает, что проведение новых местных выборов невозможно до конца военного положения.

Также мы писали, что Зеленский ветировал законопроект о наказании за неявку в Верховную Раду.