Україна
Рада ухвалила законопроєкт про Національну установу розвитку

Рада ухвалила законопроєкт про Національну установу розвитку

Дата публікації: 8 жовтня 2025 15:39
Закон про Національну установу розвитку — деталі від Гетманцева
Засідання Верховної Ради. Фото: ВРУ

Верховна Рада України 8 жовтня ухвалила у другому читанні законопроєкт про створення Національної установи розвитку. Ця інституція спрямована на фінансування відбудови економіки країни.

Про це повідомив голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев у Telegram. 

Законопроєкт про Національну установу розвитку

Гетманцев розповів, що Національна установа розвитку (НУР) — це державна спеціалізована інституція зі статусом "банку банків" та чітким мандатом на відновлення й структурну трансформацію економіки. Її головна місія — реалізація програм кредитування для відбудови країни.

Ухвалений Радою законопроєкт спрямований на:

  • вирішення проблем з фінансуванням релокованого бізнесу, підприємств у прифронтових регіонах, бізнесу внутрішньо переміщених осіб, а також проєктів з підвищеним рівнем ризику;
  • залучення коштів приватних інвесторів та спрямування їх на відновлення економіки через різні фінансові інструменти;
  • підтримку передусім малого та середнього підприємництва, яке опинилося у складних умовах, але має потенціал для відновлення та розвитку.

За словами нардепа, окремо передбачено можливість підтримки інших категорій осіб (в тому числі і фізичних), які не мають доступу до фінансування на адекватних умовах або такий доступ ускладнений через кризу, недосконалість ринкових механізмів чи інші обставини.

null
Скриншот допису Данила Гетманцева

Також окремо закон містить положення, що запускають програму страхування військових ризиків у прифронтових регіонах, про що давно просить бізнес і прості громадяни.

Також Гетманцев розповів, що "за" проголосували 280 народних обранців. Він їм подякував та наголосив, що це  "стратегічно важливий крок для української економіки".

"Це — про відновлення та відбудову. Це — про підтримку бізнесу в наших громадах-форпостах. Це — про розвиток та майбутнє України", — наголосив голова комітету Верховної Ради з питань фінансів.

Нагадаємо, 8 жовтня Рада також ухвалила постанову про забезпечення щодо безперервності роботи місцевих рад і голів в умовах війни. Це означає, що проведення нових місцевих виборів неможливе до кінця воєнного стану. 

Також ми писали, що Зеленський ветував законопроєкт про покарання за неявку до Верховної Ради

Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
