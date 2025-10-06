Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Покарання за неявку до ВР — Зеленський ветував законопроєкт

Покарання за неявку до ВР — Зеленський ветував законопроєкт

Ua ru
Дата публікації: 6 жовтня 2025 12:47
Зеленський ветував закон про покарання за неявку до ВР
Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОПУ

Президент України Володимир Зеленський ветував законопроєкт, який передбачає покарання урядовців за неявку на виклик до Верховної Ради. Відтак, глава держави повернув законопроєкт до ВРУ з пропозиціями.

Про це йдеться на сайті ВРУ.

Реклама
Читайте також:

Зеленський ветував законопроєкт щодо покарання за неявку до Ради

Отже, Президент України Володимир Зеленський ветував законопроєкт №11387, який передбачає покарання урядовців за ігнорування викликів до Ради.

З картки документа стало зрозуміло, що глава держави повернув закон до Верховної Ради з пропозиціями.

Як відомо, законопроєкт пропонував зміни до низки ключових законодавчих актів, спрямовані на посилення дисципліни учасників судових процесів і парламентських процедур.

Законопроєктом запроваджується адміністративна відповідальність за невиконання ухвали суду про привід — тепер за це можуть штрафувати, а відповідні протоколи складатимуть працівники суду. 

Також встановлюється відповідальність за ігнорування вимог парламентських комітетів або тимчасових слідчих комісій, а також за неявку урядовців на пленарні засідання без поважної причини. 

Передбачається, що питання звільнення посадовця, який без поважної причини не з’явився на засідання Верховної Ради, буде включатись до порядку денного пленарних засідань ВР наступного дня після дня реєстрації такого проєкту постанови. А також розглядатиметься першим на пленарному засіданні без попередньої підготовки в комітетах.

Нещодавно Зеленський повідомив, що Україна завершила внутрішній скринінг законодавства на відповідність нормам ЄС.

Раніше ми інформували, що Зеленський підписав закон про військового омбудсмана.

Володимир Зеленський Верховна Рада закон уряд законопроєкт вето
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації