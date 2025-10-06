Зеленський ветував закон про покарання за неявку до ВР

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОПУ

Президент України Володимир Зеленський ветував законопроєкт, який передбачає покарання урядовців за неявку на виклик до Верховної Ради. Відтак, глава держави повернув законопроєкт до ВРУ з пропозиціями.

Про це йдеться на сайті ВРУ.

Реклама

Читайте також:

Зеленський ветував законопроєкт щодо покарання за неявку до Ради

Отже, Президент України Володимир Зеленський ветував законопроєкт №11387, який передбачає покарання урядовців за ігнорування викликів до Ради.

З картки документа стало зрозуміло, що глава держави повернув закон до Верховної Ради з пропозиціями.

Як відомо, законопроєкт пропонував зміни до низки ключових законодавчих актів, спрямовані на посилення дисципліни учасників судових процесів і парламентських процедур.

Законопроєктом запроваджується адміністративна відповідальність за невиконання ухвали суду про привід — тепер за це можуть штрафувати, а відповідні протоколи складатимуть працівники суду.

Також встановлюється відповідальність за ігнорування вимог парламентських комітетів або тимчасових слідчих комісій, а також за неявку урядовців на пленарні засідання без поважної причини.

Передбачається, що питання звільнення посадовця, який без поважної причини не з’явився на засідання Верховної Ради, буде включатись до порядку денного пленарних засідань ВР наступного дня після дня реєстрації такого проєкту постанови. А також розглядатиметься першим на пленарному засіданні без попередньої підготовки в комітетах.

Нещодавно Зеленський повідомив, що Україна завершила внутрішній скринінг законодавства на відповідність нормам ЄС.

Раніше ми інформували, що Зеленський підписав закон про військового омбудсмана.