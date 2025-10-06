Зеленский ветировал закон о наказании за неявку в ВР

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОПУ

Президент Украины Владимир Зеленский ветировал законопроект, который предусматривает наказание чиновников за неявку на вызов в Верховную Раду. Глава государства вернул законопроект в ВРУ с предложениями.

Об этом говорится на сайте ВРУ.

Итак, Президент Украины Владимир Зеленский ветировал законопроект №11387, который предусматривает наказание чиновников за игнорирование вызовов в Раду.

Из карточки документа стало понятно, что глава государства вернул закон в Верховную Раду с предложениями.

Как известно, законопроект предлагал изменения в ряд ключевых законодательных актов, направленные на усиление дисциплины участников судебных процессов и парламентских процедур.

Законопроектом вводится административная ответственность за невыполнение постановления суда о приводе — теперь за это могут штрафовать, а соответствующие протоколы будут составлять работники суда.

Также устанавливается ответственность за игнорирование требований парламентских комитетов или временных следственных комиссий, а также за неявку чиновников на пленарные заседания без уважительной причины.

Предполагается, что вопрос увольнения чиновника, который без уважительной причины не явился на заседание Верховной Рады, будет включаться в повестку дня пленарных заседаний ВР на следующий день после дня регистрации такого проекта постановления. А также будет рассматриваться первым на пленарном заседании без предварительной подготовки в комитетах.

