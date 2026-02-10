Видео
Рада со второй попытки определилась с планом 15-й сессии

Рада со второй попытки определилась с планом 15-й сессии

Ua ru
Дата публикации 10 февраля 2026 12:39
Повестка дня 15-й сессии Верховной Рады
Заседание парламента. Фото: пресс-служба ВРУ

Верховная Рада со второй попытки приняла план своей работы на 15-ю сессию. "За" проголосовали 237 нардепов.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на заседание парламента во вторник, 10 февраля.

Читайте также:
постанова
Законопроект о плане работы. Фото: скриншот

Какие поручения получили комитеты

В плане предусмотрено 389 проектов закона.

Комитетам Верховной Рады поручено составить планы-графики работ над законопроектами и расписания заседаний комитетов на основе Плана.

Отметим, что во вторник, 3 февраля, нардепы провалили голосование за эти проекты.

Кроме того, принят проект постановления о повестке дня 15 сессии. Документом признаны 103 проекта постановлений и законов утратившими силу.

проєкт
Законопроект о повестке дня. Фото: скриншот

Также два законопроекта отозваны авторами.

Напомним, ВР впервые в истории начала 15-ю сессию парламента.

3 февраля в парламенте присягу принял новый нардеп.

Верховная Рада закон нардепы голосование парламент
Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
