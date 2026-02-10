Повестка дня 15-й сессии Верховной Рады

Рада со второй попытки определилась с планом 15-й сессии
Верховная Рада со второй попытки приняла план своей работы на 15-ю сессию. "За" проголосовали 237 нардепов.
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на заседание парламента во вторник, 10 февраля.
Какие поручения получили комитеты
В плане предусмотрено 389 проектов закона.
Комитетам Верховной Рады поручено составить планы-графики работ над законопроектами и расписания заседаний комитетов на основе Плана.
Отметим, что во вторник, 3 февраля, нардепы провалили голосование за эти проекты.
Кроме того, принят проект постановления о повестке дня 15 сессии. Документом признаны 103 проекта постановлений и законов утратившими силу.
Также два законопроекта отозваны авторами.
Напомним, ВР впервые в истории начала 15-ю сессию парламента.
3 февраля в парламенте присягу принял новый нардеп.
Читайте Новини.LIVE!