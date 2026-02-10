Порядок денний 15-ї сесії Верховної Ради

Засідання парламенту. Фото: пресслужба ВРУ

Верховна Рада з другої спроби ухвалила план своєї роботи на 15-ту сесію. "За" проголосували 237 нардепов.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на засідання парламенту у вівторок, 10 лютого.

Законопроєкт про план роботи. Фото: скриншот

Які доручення отримали комітети

У плані передбачено 389 проєктів закону.

Комітетам Верховної Ради доручено скласти плани-графіки робіт над законопроєктами та розкладу засідань комітетів на основі Плану.

Зазначимо, що у вівторок, 3 лютого, нардепи провалили голосування за ці проєкти.

Крім того, ухвалено проєкт постанови про порядок денний 15 сесії. Документом визнано 103 проєкти постанов та законів такими, що втратили чинність.

Законопроєкт про порядок денний. Фото: скриншот

Також два законопроєкти відкликано авторами.

Нагадаємо, ВР вперше в історії розпочала 15-ту сесію парламенту.

3 лютого в парламенту присягу склав новий нардеп.