Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Рада з другої спроби визначилась із планом 15-ї сесії — що відомо

Рада з другої спроби визначилась із планом 15-ї сесії — що відомо

Ua ru
Дата публікації: 10 лютого 2026 12:39
Порядок денний 15-ї сесії Верховної Ради
Засідання парламенту. Фото: пресслужба ВРУ

Верховна Рада з другої спроби ухвалила план своєї роботи на 15-ту сесію. "За" проголосували 237 нардепов.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на засідання парламенту у вівторок, 10 лютого.

Реклама
Читайте також:
постанова
Законопроєкт про план роботи. Фото: скриншот

Які доручення отримали комітети

У плані передбачено 389 проєктів закону.

Комітетам Верховної Ради доручено скласти плани-графіки робіт над законопроєктами та розкладу засідань комітетів на основі Плану.

Зазначимо, що у вівторок, 3 лютого, нардепи провалили голосування за ці проєкти.

Крім того, ухвалено проєкт постанови про порядок денний 15 сесії. Документом визнано 103 проєкти постанов та законів такими, що втратили чинність.

проєкт
Законопроєкт про порядок денний. Фото: скриншот

Також два законопроєкти відкликано авторами.

Нагадаємо, ВР вперше в історії розпочала 15-ту сесію парламенту.

3 лютого в парламенту присягу склав новий нардеп.

Верховна Рада закон нардепи голосування парламент
Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації