Рада приняла изменения в Бюджетный кодекс для Соглашения об ископаемых

Народные депутаты в зале Верховной Рады Украины. Фото: Верховная Рада Украины

Верховная Рада окончательно поддержала законопроект №13256, который предусматривает изменения в Бюджетный кодекс Украины с целью реализации украинско-американского соглашения по добыче полезных ископаемых. Решение поддержали 309 народных депутатов.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

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По словам Железняка, во втором чтении текст документа почти не претерпел изменений. Закон определяет, что украинская часть взноса в совместную инициативу будет состоять из 50% доходов, которые будут поступать после вступления в силу Соглашения, а именно:

рентной платы за добычу нефти, газа, газового конденсата и других ресурсов, перечисленных в приложении А к Соглашению, по новым лицензиям;

средств от выдачи новых специальных разрешений на пользование недрами;

доходов от реализации государственной доли продукции в рамках новых соглашений о разделе продукции.

Эти средства будут зачисляться в специальный фонд госбюджета, а дальше — по решению главного распорядителя, вероятно, Министерства экономики — будут направляться в Фонд восстановления.

Железняк также напомнил, что если бы такое соглашение действовало с 2019 года в течение пяти лет, это могло бы принести государству около 71 миллиона долларов. При этом депутат отметил, что сейчас правительство отказалось предоставить парламенту два других соглашения, которые были предметом обсуждения.

Напомним, 23 мая США и Украина запустили фон восстановления в рамках соглашения о добыче полезных ископаемых.

Ранее нардеп заявил, что инвестиционный фонд может заработать не раньше осени.