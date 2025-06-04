Рада ухвалила зміни до Бюджетного кодексу для Угоди про копалини

Народні депутати у залі Верховної Ради України. Фото: Верховна Рада України

Верховна Рада остаточно підтримала законопроєкт №13256, який передбачає зміни до Бюджетного кодексу України з метою реалізації українсько-американської угоди щодо видобутку корисних копалин. Рішення підтримали 309 народних депутатів.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

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За словами Железняка, у другому читанні текст документа майже не зазнав змін. Закон визначає, що українська частина внеску у спільну ініціативу складатиметься з 50% доходів, які надходитимуть після набуття чинності Угодою, а саме:

рентної плати за видобуток нафти, газу, газового конденсату та інших ресурсів, перелічених у додатку А до Угоди, за новими ліцензіями;

коштів від видачі нових спеціальних дозволів на користування надрами;

доходів від реалізації державної частки продукції в межах нових угод про розподіл продукції.

Ці кошти зараховуватимуться до спеціального фонду держбюджету, а далі — за рішенням головного розпорядника, ймовірно, Міністерства економіки — спрямовуватимуться до Фонду відбудови.

Железняк також нагадав, що якби така угода діяла з 2019 року протягом п’яти років, це могло б принести державі близько 71 мільйона доларів. При цьому депутат зазначив, що наразі уряд відмовився надати парламенту дві інші угоди, які були предметом обговорення.

Нагадаємо, 23 травня США та Україна запустили фон відбудови в рамках угоди про видобуток корисних копалин.

Раніше нардеп заявив, що інвестиційний фонд може запрацювати не раніше осені.