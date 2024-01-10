Рада поставила на повестку постановление об увольнении нардепа Безуглой
Верховная Рада Украины поставила на повестку дня постановление об увольнении Марьяны Безуглой с должности заместителя главы Комитета по вопросам нацбезопасности. Впрочем, против выступил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.
Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк.
Увольнение Марьяны Безуглой
Железняк сообщил, что нардепы пытались включить в повестку дня вопрос об увольнении Безуглой от занимаемой ею должности заместителя председателя Комитета по оборонным вопросам, однако этот вопрос не был включен.
За включение этого вопроса в повестку выступали коллеги из разных политических фракций: Кривошеев (Слуга народа), Геращенко и Герасимов (Европейская солидарность), Разумков (безфракционный), Кабаченко (Батькивщина) и Устинова (Голос).
"Но против выступил Арахамия", — говорит Железняк.
Напомним, Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки выступил за увольнение народного депутата Марьяны Безуглой с должности заместителя главы ведомства накануне, 5 января. При этом нардеп будет оставаться членом комитета.
Добавим, Безуглая в коментарии Новини.LIVE написала, что такое решение может быть принято только голосованием в Верховной Раде. При этом нардеп намекнула, что должностные лица нарушили процедуру принятия решения.
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