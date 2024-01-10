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Рада поставила на повестку постановление об увольнении нардепа Безуглой

10 января 2024 13:39
обновлено: 13:45
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Рада поставила на повестку постановление об увольнении нардепа Безуглой
Народный депутат Марьяна Безуглая. Фото: Суспільне
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Верховная Рада Украины поставила на повестку дня постановление об увольнении Марьяны Безуглой с должности заместителя главы Комитета по вопросам нацбезопасности. Впрочем, против выступил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк.

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Железняк сообщил, что нардепы пытались включить в повестку дня вопрос об увольнении Безуглой от занимаемой ею должности заместителя председателя Комитета по оборонным вопросам, однако этот вопрос не был включен.

За включение этого вопроса в повестку выступали коллеги из разных политических фракций: Кривошеев (Слуга народа), Геращенко и Герасимов (Европейская солидарность), Разумков (безфракционный), Кабаченко (Батькивщина) и Устинова (Голос).

"Но против выступил Арахамия", — говорит Железняк.

Марьяна Безуглая
Сообщение Ярослава Железняка. Фото: скриншот

Напомним, Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки выступил за увольнение народного депутата Марьяны Безуглой с должности заместителя главы ведомства накануне, 5 января. При этом нардеп будет оставаться членом комитета.

Добавим, Безуглая в коментарии Новини.LIVE написала, что такое решение может быть принято только голосованием в Верховной Раде. При этом нардеп намекнула, что должностные лица нарушили процедуру принятия решения.

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