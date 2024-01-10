Рада поставила на порядок денний постанову про звільнення нардепа Безуглої

Народний депутат Мар'яна Безугла. Фото: Суспільне

Верховна Рада України поставила на порядок денний ухвалу про звільнення Мар'яни Безуглої з посади заступника голови Комітету з питань нацбезпеки. Втім, проти виступив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.

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Железняк повідомив, що нардепи намагалися включити до порядку денного питання про звільнення Безуглої з посади заступника голови Комітету з оборонних питань, проте це питання не було включене.

За включення цього питання до порядку денного виступали колеги з різних політичних фракцій: Кривошеєв (Слуга народу), Геращенко та Герасимов (Європейська солідарність), Разумков (безфракційний), Кабаченко (Батьківщина) та Устинова (Голос).

"Але проти виступив Арахамія", — каже Железняк.

Повідомлення Ярослава Железняка. Фото: скріншот

Нагадаємо, Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки виступив за звільнення народного депутата Мар'яни Безуглої з посади заступника голови відомства напередодні, 5 січня. При цьому нардеп залишатиметься членом Комітету.

Додамо, Безугла у коментарі Новини.LIVE написала, що таке рішення може бути ухвалене лише голосуванням у Верховній Раді. При цьому нардеп натякнула, що посадовці порушили процедуру ухвалення рішення.