Рада поставила на порядок денний постанову про звільнення нардепа Безуглої
Верховна Рада України поставила на порядок денний ухвалу про звільнення Мар'яни Безуглої з посади заступника голови Комітету з питань нацбезпеки. Втім, проти виступив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.
Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.
Звільнення Мар'яни Безуглої
Железняк повідомив, що нардепи намагалися включити до порядку денного питання про звільнення Безуглої з посади заступника голови Комітету з оборонних питань, проте це питання не було включене.
За включення цього питання до порядку денного виступали колеги з різних політичних фракцій: Кривошеєв (Слуга народу), Геращенко та Герасимов (Європейська солідарність), Разумков (безфракційний), Кабаченко (Батьківщина) та Устинова (Голос).
"Але проти виступив Арахамія", — каже Железняк.
Нагадаємо, Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки виступив за звільнення народного депутата Мар'яни Безуглої з посади заступника голови відомства напередодні, 5 січня. При цьому нардеп залишатиметься членом Комітету.
Додамо, Безугла у коментарі Новини.LIVE написала, що таке рішення може бути ухвалене лише голосуванням у Верховній Раді. При цьому нардеп натякнула, що посадовці порушили процедуру ухвалення рішення.
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