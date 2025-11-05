Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьЭксклюзивГороскопЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Рада поддержала законопроект, который может ограничить работу СМИ

Рада поддержала законопроект, который может ограничить работу СМИ

Ua ru
Дата публикации 5 ноября 2025 12:01
обновлено: 12:02
Чиновники смогут требовать от медиа удалить расследование, если оно официально не подтверждено
Голосование в парламенте. Фото: пресс-служба ВРУ

Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект №14057 об изменениях в Гражданский кодекс. В частности, предлагается комплексно изменить регулирование личных неимущественных прав лица.

Об этом стало известно во время пленарного заседания парламента в среду, 5 ноября.

Реклама
Читайте также:

Что предусматривает документ

В целом документ предусматривает внесение изменений в более 50 законов, в частности Семейный кодекс, ГПК, Налоговый кодекс, законы в сфере здравоохранения, цифровой экономики, образования, авторского права, защиты персональных данных и институционального инвестирования.

В сопроводительных документах авторы отметили, что данный проект позволит создать в Украине современную и прогрессивную систему защиты личных неимущественных прав, которая будет соответствовать европейским стандартам.

Однако законопроект получил значительную критику журналистского сообщества и правозащитников, ведь он содержит положения, которые могут значительно ограничить освещение общественно-важной информации.

Инициаторы предлагают считать недостоверной информацию, которая нарушает презумпцию невиновности, пока вина лица не доказана и не установлена обвинительным приговором суда, вступившим в законную силу.

Также документ может позволить участникам конкурсов на высокие должности требовать опровержения недостоверной информации об их имуществе или фактах из жизни. А в случае несогласия это сделать добровольно, суд может обязать уничтожить такую информацию.

Граждане также смогут требовать удаления или блокировки информации о себе, если она "неактуальна" или "потеряла общественный интерес".

Предлагают даже разрешить требовать компенсаций за критику, если фигуранту не понравился тон публикации.

Напомним, журналисты Bihus.Info считают, что этот законопроект позволит подавать иски против журналистов за любую критику.

Также недавно Национальный комитет Украины по сотрудничеству с Международной программой ЮНЕСКО по развитию коммуникации призвал мир защитить украинских журналистов.

Верховная Рада журналисты расследование парламент медиа
Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации