Чиновники смогут требовать от медиа удалить расследование, если оно официально не подтверждено

Голосование в парламенте. Фото: пресс-служба ВРУ

Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект №14057 об изменениях в Гражданский кодекс. В частности, предлагается комплексно изменить регулирование личных неимущественных прав лица.

Об этом стало известно во время пленарного заседания парламента в среду, 5 ноября.

Что предусматривает документ

В целом документ предусматривает внесение изменений в более 50 законов, в частности Семейный кодекс, ГПК, Налоговый кодекс, законы в сфере здравоохранения, цифровой экономики, образования, авторского права, защиты персональных данных и институционального инвестирования.

В сопроводительных документах авторы отметили, что данный проект позволит создать в Украине современную и прогрессивную систему защиты личных неимущественных прав, которая будет соответствовать европейским стандартам.

Однако законопроект получил значительную критику журналистского сообщества и правозащитников, ведь он содержит положения, которые могут значительно ограничить освещение общественно-важной информации.

Инициаторы предлагают считать недостоверной информацию, которая нарушает презумпцию невиновности, пока вина лица не доказана и не установлена обвинительным приговором суда, вступившим в законную силу.

Также документ может позволить участникам конкурсов на высокие должности требовать опровержения недостоверной информации об их имуществе или фактах из жизни. А в случае несогласия это сделать добровольно, суд может обязать уничтожить такую информацию.

Граждане также смогут требовать удаления или блокировки информации о себе, если она "неактуальна" или "потеряла общественный интерес".

Предлагают даже разрешить требовать компенсаций за критику, если фигуранту не понравился тон публикации.

Напомним, журналисты Bihus.Info считают, что этот законопроект позволит подавать иски против журналистов за любую критику.

Также недавно Национальный комитет Украины по сотрудничеству с Международной программой ЮНЕСКО по развитию коммуникации призвал мир защитить украинских журналистов.