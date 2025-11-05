Відео
Рада підтримала законопроєкт, який може обмежити роботу медіа

Рада підтримала законопроєкт, який може обмежити роботу медіа

Ua ru
Дата публікації: 5 листопада 2025 12:01
Оновлено: 12:39
Посадовці зможуть вимагати від медіа видалити розслідування, якщо воно офіційно не підтверджене
Голосування в парламенті. Фото: пресслужба ВРУ

Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроєкт №14057 про зміни до Цивільного кодексу. Зокрема, пропонується комплексно змінити регулювання особистих немайнових прав особи.

Про це стало відомо під час пленарного засідання парламенту у середу, 5 листопада.

Читайте також:

Що передбачає документ

Загалом документ передбачає внесення змін до понад 50 законів, зокрема Сімейного кодексу, ЦПК, Податкового кодексу, законів у сфері охорони здоров’я, цифрової економіки, освіти, авторського права, захисту персональних даних та інституційного інвестування.

У супровідних документах автори зазначили, що цей проєкт дасть змогу створити в Україні сучасну та прогресивну систему захисту особистих немайнових прав, що відповідатиме європейським стандартам.

Проте законопроєкт отримав значну критику журналістської спільноти та правозахисників, адже він містить положення, які можуть значно обмежити висвітлення суспільно-важливої інформації. 

Ініціатори пропонують вважати недостовірною інформацію, яка порушує презумпцію невинуватості, доки вину особи не доведено і не встановлено обвинувальним вироком суду, що набрав законної сили. 

Також документ може дозволити учасникам конкурсів на найвищі посади вимагати спростування недостовірної інформації про їхнє майно чи факти з життя. А у разі незгоди це зробити добровільно, суд може зобовʼязати знищити таку інформацію.

Громадяни також зможуть вимагати видалення або блокування інформації про себе, якщо вона "неактуальна" чи "втратила суспільний інтерес".

Пропонують навіть дозволити вимагати компенсацій за критику, якщо фігуранту не сподобався тон публікації.

Нагадаємо, журналісти Bihus.Info вважають, що цей законопроєкт дозволить подавати позови проти журналістів за будь-яку критику.

Також нещодавно Національний комітет України зі співпраці з Міжнародною програмою ЮНЕСКО з розвитку комунікації закликав світ захистити українських журналістів.

Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
