Рада поддержала обновление Гражданского кодекса

Дата публикации 22 октября 2025 11:51
обновлено: 12:15
Гражданский кодекс в Украине обновят — Рада поддержала в первом чтении
Заседание парламента. Фото: прессслужба ВРУ

Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект №14056 о внесении изменений в Гражданский кодекс (ГК) Украины в связи с обновлением положений книги первой. "За" проголосовали 285 нардепов.

Об этом стало известно во время пленарного заседания в среду, 22 октября.

Читайте также:

Что предлагается

В пояснительной записке отмечается, что необходимость обновления ГК вызвана евроинтеграционными процессами. Также потребность в обновлении положений Кодекса обусловливает появление новых технологий и нормативных актов.

Документ предлагает закрепить такие принципы частного права, как юридическое равенство и недискриминация, частная автономия, свобода договора, запрет злоупотребления правом, добросовестность, справедливость и разумность.

Также предусматривается четкое разграничение частного и публичного права. И модернизация положений о сделках и договорах, в частности внедрение современных правил толкования договоров и оценки их условий.

Еще одним пунктом является пересмотр правил относительно сроков и исковой давности. В частности усовершенствование перечня обстоятельств, обусловливающих приостановление или прерывание течения исковой давности, а также обеспечение баланса между правами кредитора и должника путем недопущения злоупотребления институтом исковой давности.

Напомним, сегодня Верховная Рада также проголосовала в первом чтении за проект Госбюджета на 2026 год.

Также парламент намерен обновить перечень языков, подлежащих защите в Украине.

Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
