Україна
Рада підтримала оновлення Цивільного кодексу

Рада підтримала оновлення Цивільного кодексу

Ua ru
Дата публікації: 22 жовтня 2025 11:51
Оновлено: 12:04
Цивільний кодекс в Україні оновлять — Рада підтримала у першому читанні
Засідання парламенту. Фото: пресслужба ВРУ

Верховна Рада підтримала в першому читанні законопроєкт №14056 про внесення змін до Цивільного кодексу (ЦК) України у зв’язку із оновленням положень книги першої. "За" проголосували 285 нардепів.

Про це стало відомо під час пленарного засідання у середу, 22 жовтня.

Читайте також:

Що пропонується

У пояснювальній записці зазначається, що необхідність оновлення ЦК викликана євроінтеграційними процесами. Також потребу в оновленні положень Кодексу зумовлює поява нових технологій та нормативних актів.

Документ пропонує закріпити такі приватного права, як юридична рівність і недискримінація, приватна автономія, свобода договору, заборона зловживання правом, добросовісність, справедливість та розумність.

Також передбачається чітке розмежування приватного та публічного права. І модернізація положень про правочини і договори, зокрема впровадження сучасних правил тлумачення договорів та оцінки їхніх умов.

Ще одним пунктом є перегляд правил щодо строків та позовної давності. Зокрема удосконалення переліку обставин, що зумовлюють зупинення чи переривання перебігу позовної давності, а також забезпечення балансу між правами кредитора та боржника шляхом недопущення зловживання інститутом позовної давності.

Нагадаємо, сьогодні Верховна Рада також проголосувала у першому читанні за проєкт Держбюджету на 2026 рік.

Також парламент має намір оновити перелік мов, що підягають захисту в Україні.

Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
