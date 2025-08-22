Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelГороскопАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Рада может разрешить выезд за границу с 22 лет — законопроект

Рада может разрешить выезд за границу с 22 лет — законопроект

Ua ru
Дата публикации 22 августа 2025 19:24
Законопроект позволит выезд за границу для 22-летних
Верховная Рада. Фото: TrueUA

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект, который может разрешить 22-летним мужчинам выезд за границу. Голосование в первом чтении ожидается уже в сентябре, однако по 23-летним окончательного решения пока нет.

Об этом сообщается на официальном вебпортале парламента Украины.

Реклама
Читайте также:

Законопроект о выезде молодых мужчин

Народный депутат Федор Вениславский пояснил, что для пересечения границы нужно будет обновить военно-учетные документы. Если законопроект примут, 22-летние смогут беспрепятственно выезжать за пределы Украины. В то же время те, кому в 2025 году исполняется 23 года, такой возможности не будут иметь.

"Мы понимаем, что может быть мобилизован человек в 25 лет. Значит те, которым в этом году исполняется 23, а в следующем 24 — им можно ограничить свободу передвижения", — отметил Вениславский.

По его словам, подход к определению возраста должен быть гибким, чтобы учесть потребности мобилизации и одновременно сохранить баланс между правами граждан и безопасностью страны. Сейчас документ готовится к первому рассмотрению в парламенте. Дискуссии об условиях выезда для других возрастных категорий еще продолжаются.

Напомним, что 18 августа Свириденко сообщила, что Кабинет Министров может принять необходимое постановление уже до конца недели.

Ранее мы также информировали, что отдельные народные депутаты отмечают: разрешение на выезд за границу получит не каждый, даже с учетом возраста.

Верховная Рада Федор Вениславский мобилизация законопроект выезд за границу
Руслан Кулешов - редактор
Автор:
Руслан Кулешов
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации