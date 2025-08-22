Законопроект позволит выезд за границу для 22-летних

Верховная Рада. Фото: TrueUA

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект, который может разрешить 22-летним мужчинам выезд за границу. Голосование в первом чтении ожидается уже в сентябре, однако по 23-летним окончательного решения пока нет.

Об этом сообщается на официальном вебпортале парламента Украины.

Законопроект о выезде молодых мужчин

Народный депутат Федор Вениславский пояснил, что для пересечения границы нужно будет обновить военно-учетные документы. Если законопроект примут, 22-летние смогут беспрепятственно выезжать за пределы Украины. В то же время те, кому в 2025 году исполняется 23 года, такой возможности не будут иметь.

"Мы понимаем, что может быть мобилизован человек в 25 лет. Значит те, которым в этом году исполняется 23, а в следующем 24 — им можно ограничить свободу передвижения", — отметил Вениславский.

По его словам, подход к определению возраста должен быть гибким, чтобы учесть потребности мобилизации и одновременно сохранить баланс между правами граждан и безопасностью страны. Сейчас документ готовится к первому рассмотрению в парламенте. Дискуссии об условиях выезда для других возрастных категорий еще продолжаются.

Напомним, что 18 августа Свириденко сообщила, что Кабинет Министров может принять необходимое постановление уже до конца недели.

Ранее мы также информировали, что отдельные народные депутаты отмечают: разрешение на выезд за границу получит не каждый, даже с учетом возраста.