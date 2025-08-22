Законопроєкт дозволить виїзд за кордон для 22-річних

Верховна Рада. Фото: TrueUA

У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт, який може дозволити 22-річним чоловікам виїзд за кордон. Голосування в першому читанні очікується вже у вересні, проте щодо 23-річних остаточного рішення поки немає.

Про це повідомляється на офіційному вебпорталі парламенту України.

Законопроєкт про виїзд молодих чоловіків

Народний депутат Федір Веніславський пояснив, що для перетину кордону потрібно буде оновити військово-облікові документи. Якщо законопроєкт ухвалять, 22-річні зможуть безперешкодно виїжджати за межі України. Водночас ті, кому у 2025 році виповнюється 23 роки, такої можливості не матимуть.

"Ми розуміємо, що може бути мобілізована людина в 25 років. Значить ті, яким в цьому році виповнюється 23, а в наступному 24 — їм можна обмежити свободу пересування", — зазначив Веніславський.

За його словами, підхід до визначення віку має бути гнучким, аби врахувати потреби мобілізації та водночас зберегти баланс між правами громадян і безпекою країни. Наразі документ готується до першого розгляду в парламенті. Дискусії щодо умов виїзду для інших вікових категорій ще тривають.

Нагадаємо, що 18 серпня Свириденко повідомила, що Кабінет Міністрів може ухвалити необхідну постанову вже до кінця тижня.

Раніше ми також інформували, що окремі народні депутати зауважують: дозвіл на виїзд за кордон отримає не кожен, навіть з урахуванням віку.