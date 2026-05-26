Рада готовит создание Министерства человеческого капитала

Рада готовит создание Министерства человеческого капитала

Дата публикации 26 мая 2026 12:38
Заседание Верховной Рады Украины. Фото: ВРУ/Facebook

В Верховной Раде работают над созданием нового Министерства человеческого капитала. Оно должно заниматься не только внутренне перемещенными лицами, но и украинцами, которые пострадали от войны или выехали за границу. В парламенте уже готовят презентацию концепции будущего ведомства.

Об этом в эфире Ранок.LIVE заявил народный депутат от фракции "Слуга народа" Максим Ткаченко.

Верховная Рада работает над созданием Министерства человеческого капитала

По словам нардепа Максима Ткаченко, новое министерство должно объединить государственную политику в отношении нескольких категорий граждан, нуждающихся в отдельной поддержке из-за последствий войны.

Речь идет, в частности, о внутренне перемещенных лицах, жителях прифронтовых территорий, украинцах, находящихся за рубежом, а также ВПЛ, выехавших за пределы Украины после начала полномасштабной войны.

Ткаченко сообщил, что сейчас идет подготовка детальной концепции будущего органа и его функций.

"Мы готовим целую презентацию по этому министерству.Рабочее название — Министерство человеческого капитала.

В частности, это третья категория. Люди ВПЛ, которые в Украине, люди, которые живут на прифронтовых территориях, где зона боевых действий, и люди, которые за рубежом", — отметил депутат.

Также Ткаченко отметил, что возвращение миллионов украинцев с временно оккупированных территорий возможно только при двух условиях. По его словам, люди смогут вернуться или после деоккупации своих городов, или при условии получения государственной компенсации для приобретения жилья в других регионах Украины.

Новини.LIVE информировали, что недавно омбудсман Дмитрий Лубинец раскритиковал правительственные решения по поддержке переселенцев и пострадавших от войны украинцев. По его словам, часть документов принимается без четкого механизма реализации и понимания источников финансирования. Лубинец призвал государство сформировать системный и комплексный подход к помощи ВПЛ.

Новини.LIVE также сообщали, что правительство готовит новую жилищную стратегию для внутренне перемещенных лиц. По словам экс-министра социальной политики Оксаны Жолнович, индексации выплат для ВПЛ в ближайшее время, вероятно, не будет. Зато власти планируют создать механизмы для обеспечения переселенцев постоянным жильем, в частности через доступные кредиты.

Евтушенко Алина - Редактор ленты новостей
Евтушенко Алина
