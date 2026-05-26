Рада готує створення Міністерства людського капіталу

Засідання Верховної Ради України. Фото: ВРУ/Facebook

У Верховній Раді працюють над створенням нового Міністерства людського капіталу. Воно має опікуватися не лише внутрішньо переміщеними особами, а й українцями, які постраждали від війни або виїхали за кордон. У парламенті вже готують презентацію концепції майбутнього відомства.

Про це в ефірі Ранок.LIVE заявив народний депутат від фракції "Слуга народу" Максим Ткаченко.

За словами нардепа Максима Ткаченка, нове міністерство має об’єднати державну політику щодо кількох категорій громадян, які потребують окремої підтримки через наслідки війни.

Йдеться, зокрема, про внутрішньо переміщених осіб, мешканців прифронтових територій, українців, які перебувають за кордоном, а також ВПО, що виїхали за межі України після початку повномасштабної війни.

Ткаченко повідомив, що наразі триває підготовка детальної концепції майбутнього органу та його функцій.

"Ми готуємо цілу презентацію по цьому міністерству. Робоча назва — Міністерство людського капіталу.

Зокрема, це третя категорія. Люди ВПО, які в Україні, люди, які живуть на прифронтових територіях, де зона бойових дій, і люди, які за кордоном", — зазначив депутат.

Також Ткаченко наголосив, що повернення мільйонів українців із тимчасово окупованих територій можливе лише за двох умов. За його словами, люди зможуть повернутися або після деокупації своїх міст, або за умови отримання державної компенсації для придбання житла в інших регіонах України.

Новини.LIVE інформували, що нещодавно омбудсман Дмитро Лубінець розкритикував урядові рішення щодо підтримки переселенців та постраждалих від війни українців. За його словами, частина документів ухвалюється без чіткого механізму реалізації та розуміння джерел фінансування. Лубінець закликав державу сформувати системний і комплексний підхід до допомоги ВПО.

Новини.LIVE також повідомляли, що уряд готує нову житлову стратегію для внутрішньо переміщених осіб. За словами ексміністерки соціальної політики Оксани Жолнович, індексації виплат для ВПО найближчим часом, ймовірно, не буде. Натомість влада планує створити механізми для забезпечення переселенців постійним житлом, зокрема через доступні кредити.