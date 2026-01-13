Суд наказал российского военного, который пытал и убивал пленных

Российский военный на суде. Фото: СБУ

Суд вынес приговор гражданину Российской Федерации, причастному к расстрелу украинского военнопленного. Ему назначено пожизненное лишение свободы.

Об этом сообщает СБУ в Telegram.

Пост СБУ. Фото: скриншот

Детали дела

Осужденным является 36-летний гражданин РФ Сергей Тужилов, позывной "Алтай", стрелок-штурмовик 69-й мотострелковой дивизии Ленинградского военного округа Вооруженных сил РФ. До мобилизации он дважды отбывал наказание в местах лишения свободы на территории России за наркопреступления и разбой.

Следствием установлено, что в июне 2024 года Тужилов участвовал в боевых действиях вблизи города Волчанск Харьковской области. Во время штурма одного из промышленных объектов он вместе с другим военнослужащим ВС РФ захватил в плен трех военнослужащих Вооруженных сил Украины.

Сергей Тужилов. Фото: СБУ

По данным следствия, пленных подвергли пыткам, после чего было принято решение об их расстреле. Тужилов произвел выстрел в затылок одному из связанных украинских военных из табельного автоматического оружия. Также он определял места убийства других пленных и обеспечивал охрану территории во время совершения преступлений.

Кроме того, установлено, что перед расстрелами военнопленных привязывали к опорам, а действия исполнителей согласовывались с командованием через радиосвязь.

Впоследствии подразделение, в составе которого находился Тужилов, было уничтожено украинскими военными. Сам он остался единственным выжившим и был взят в плен.

На основании собранной доказательной базы суд признал его виновным по ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 и ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (пособничество в жестоком обращении с военнопленными и военные преступления, соединенные с умышленным убийством, совершенные по предварительному сговору группой лиц).

