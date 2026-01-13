Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Пытал и убивал пленных — суд наказал российского военного

Пытал и убивал пленных — суд наказал российского военного

Ua ru
Дата публикации 13 января 2026 14:34
Суд наказал российского военного, который пытал и убивал пленных
Российский военный на суде. Фото: СБУ

Суд вынес приговор гражданину Российской Федерации, причастному к расстрелу украинского военнопленного. Ему назначено пожизненное лишение свободы.

Об этом сообщает СБУ в Telegram.

Реклама
Читайте также:
Катував і вбивав полонених - суд покарав російського військового - фото 1
Пост СБУ. Фото: скриншот

Детали дела

Осужденным является 36-летний гражданин РФ Сергей Тужилов, позывной "Алтай", стрелок-штурмовик 69-й мотострелковой дивизии Ленинградского военного округа Вооруженных сил РФ. До мобилизации он дважды отбывал наказание в местах лишения свободы на территории России за наркопреступления и разбой.

Следствием установлено, что в июне 2024 года Тужилов участвовал в боевых действиях вблизи города Волчанск Харьковской области. Во время штурма одного из промышленных объектов он вместе с другим военнослужащим ВС РФ захватил в плен трех военнослужащих Вооруженных сил Украины.

Пытал и убивал пленных — суд наказал российского военного - фото 2
Сергей Тужилов. Фото: СБУ

По данным следствия, пленных подвергли пыткам, после чего было принято решение об их расстреле. Тужилов произвел выстрел в затылок одному из связанных украинских военных из табельного автоматического оружия. Также он определял места убийства других пленных и обеспечивал охрану территории во время совершения преступлений.

Кроме того, установлено, что перед расстрелами военнопленных привязывали к опорам, а действия исполнителей согласовывались с командованием через радиосвязь.

Впоследствии подразделение, в составе которого находился Тужилов, было уничтожено украинскими военными. Сам он остался единственным выжившим и был взят в плен.

На основании собранной доказательной базы суд признал его виновным по ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 и ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (пособничество в жестоком обращении с военнопленными и военные преступления, соединенные с умышленным убийством, совершенные по предварительному сговору группой лиц).

Напомним, что ГУР установило, что оккупанты получают приказ расстреливать бойцов ВСУ, которые оказались в плену.

А до этого стало известно, что многие люди, которые прошли плен РФ не имеют статуса жертв.

СБУ россияне пленные война в Украине Россия
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации