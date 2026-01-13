Суд покарав російського військового, який катував і вбивав полонених

Російський військовий на суді. Фото: СБУ

Суд ухвалив вирок громадянину Російської Федерації, причетному до розстрілу українського військовополоненого. Йому призначено довічне позбавлення волі.

Про це повідомляє СБУ у Telegram.

Реклама

Читайте також:

Пост СБУ. Фото: скриншот

Деталі справи

Засудженим є 36-річний громадянин РФ Сергій Тужилов, позивний "Алтай", стрілець-штурмовик 69-ї мотострілецької дивізії Ленінградського військового округу Збройних сил РФ. До мобілізації він двічі відбував покарання в місцях позбавлення волі на території Росії за наркозлочини та розбій.

Слідством встановлено, що у червні 2024 року Тужилов брав участь у бойових діях поблизу міста Вовчанськ Харківської області. Під час штурму одного з промислових об’єктів він разом з іншим військовослужбовцем ЗС РФ захопив у полон трьох військовослужбовців Збройних сил України.

Сергій Тужилов. Фото: СБУ

За даними слідства, полонених піддали катуванням, після чого було прийнято рішення про їх розстріл. Тужилов здійснив постріл у потилицю одному зі зв’язаних українських військових з табельної автоматичної зброї. Також він визначав місця вбивства інших полонених та забезпечував охорону території під час скоєння злочинів.

Крім того, встановлено, що перед розстрілами військовополонених прив’язували до опор, а дії виконавців узгоджувалися з командуванням через радіозв’язок.

Згодом підрозділ, у складі якого перебував Тужилов, був знищений українськими військовими. Сам він залишився єдиним, хто вижив, і був узятий у полон.

На підставі зібраної доказової бази суд визнав його винним за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 та ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України (пособництво у жорстокому поводженні з військовополоненими та воєнні злочини, поєднані з умисним вбивством, вчинені за попередньою змовою групою осіб).

Нагадаємо, що ГУР встановило, що окупанти отримують наказ розстрілювати бійців ЗСУ, які опинилися в полоні.

А до цього стало відомо, що багато людей, які пройшли полон РФ не мають стату жертв.