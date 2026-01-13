Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Катував і вбивав полонених — суд покарав російського військового

Катував і вбивав полонених — суд покарав російського військового

Ua ru
Дата публікації: 13 січня 2026 14:34
Суд покарав російського військового, який катував і вбивав полонених
Російський військовий на суді. Фото: СБУ

Суд ухвалив вирок громадянину Російської Федерації, причетному до розстрілу українського військовополоненого. Йому призначено довічне позбавлення волі.

Про це повідомляє СБУ у Telegram.

Реклама
Читайте також:
Катував і вбивав полонених - суд покарав російського військового - фото 1
Пост СБУ. Фото: скриншот

Деталі справи

Засудженим є 36-річний громадянин РФ Сергій Тужилов, позивний "Алтай", стрілець-штурмовик 69-ї мотострілецької дивізії Ленінградського військового округу Збройних сил РФ. До мобілізації він двічі відбував покарання в місцях позбавлення волі на території Росії за наркозлочини та розбій.

Слідством встановлено, що у червні 2024 року Тужилов брав участь у бойових діях поблизу міста Вовчанськ Харківської області. Під час штурму одного з промислових об’єктів він разом з іншим військовослужбовцем ЗС РФ захопив у полон трьох військовослужбовців Збройних сил України.

Катував і вбивав полонених — суд покарав російського військового - фото 2
Сергій Тужилов. Фото: СБУ

За даними слідства, полонених піддали катуванням, після чого було прийнято рішення про їх розстріл. Тужилов здійснив постріл у потилицю одному зі зв’язаних українських військових з табельної автоматичної зброї. Також він визначав місця вбивства інших полонених та забезпечував охорону території під час скоєння злочинів.

Крім того, встановлено, що перед розстрілами військовополонених прив’язували до опор, а дії виконавців узгоджувалися з командуванням через радіозв’язок.

Згодом підрозділ, у складі якого перебував Тужилов, був знищений українськими військовими. Сам він залишився єдиним, хто вижив, і був узятий у полон.

На підставі зібраної доказової бази суд визнав його винним за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 та ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України (пособництво у жорстокому поводженні з військовополоненими та воєнні злочини, поєднані з умисним вбивством, вчинені за попередньою змовою групою осіб).

Нагадаємо, що ГУР встановило, що окупанти отримують наказ розстрілювати бійців ЗСУ, які опинилися в полоні. 

А до цього стало відомо, що багато людей, які пройшли полон РФ не мають стату жертв.

СБУ росіяни полонені війна в Україні Росія
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації