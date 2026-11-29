Ударные беспилотники, вооруженные силы Украины. Фото иллюстративные: depositphotos.com, президентская бригада. Коллаж: Новини.LIVE

В период с 22 по 28 ноября украинские силы противовоздушной обороны сбили или нейтрализовали почти 1600 российских беспилотников. В целом противник задействовал более 1900 дронов различных типов, поэтому около 83 % из них не долетели до целей.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает Новини.LIVE.

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Сколько российских дронов обезвредила ПВО за неделю

За этот период российские войска запустили ударные БПЛА Shahed, "Гербера" и дроны-имитаторы "Пародия". В среднем это около 273 беспилотников в сутки.

Сообщение Генштаба. Фото: скриншот

Особую сложность для ПВО представляют реактивные "шахеды", которые движутся значительно быстрее обычных беспилотников. За неделю Россия запустила 1126 таких аппаратов, из которых украинские военные сбили 871 — это 77,4%. Эффективность перехвата обычных "шахедов", "Гербер" и "Пародий" составила 91%.

Для защиты украинского неба привлекались авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы и подразделения беспилотных систем.

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Как сообщали Новини.LIVE, в ночь на 28 ноября украинские военные нанесли удары по трем нефтяным объектам в Самарской и Ростовской областях и Башкортостане. Среди них — станции магистральных нефтепроводов "Самара" и "Нурлино", а также Новошахтинский НПЗ.

Ранее мы писали, что в 2024 году российские войска потеряли 430 790 военных. Тогда этот показатель стал самым большим с начала полномасштабного вторжения. Однако уже за первые месяцы 2026 года потери окупантов превысили предыдущий рекорд и достигли 432 519 человек.