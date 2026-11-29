ППО знешкодила майже 1600 російських дронів за тиждень
Упродовж 22–28 листопада українські сили протиповітряної оборони збили або подавили майже 1600 російських безпілотників. Загалом противник застосував понад 1900 дронів різних типів, тож до цілей не долетіли близько 83% із них.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає Новини.LIVE.
Скільки російських дронів знешкодила ППО за тиждень
За цей період російські війська запустили ударні БпЛА Shahed, "Гербера" та дрони-імітатори "Пародія". У середньому це близько 273 безпілотників щодоби.
Окрему складність для ППО становлять реактивні шахеди, які рухаються значно швидше за звичайні безпілотники. За тиждень Росія запустила 1126 таких апаратів, із яких українські військові знешкодили 871 — це 77,4%. Ефективність перехоплення звичайних шахедів, "Гербер" і "Пародій" становила 91%.
До захисту українського неба залучали авіацію, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи та підрозділи безпілотних систем.
Як повідомляли Новини.LIVE, у ніч проти 28 листопада українські військові уразили три нафтові об'єкти в Самарській, Ростовській областях і Башкортостані. Серед них — станції магістральних нафтопроводів "Самара" та "Нурліно", а також Новошахтинський НПЗ.
Раніше ми писали, що у 2024 році російські війська втратили 430 790 військових. Тоді цей показник став найбільшим від початку повномасштабного вторгнення. Однак уже за перші місяці 2026 року втрати окупантів перевищили попередній рекорд і сягнули 432 519 осіб.