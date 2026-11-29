Ударні безпілотники, військовий ЗСУ. Фото ілюстративні: depositphotos.com, президентська бригада. Колаж: Новини.LIVE

Упродовж 22–28 листопада українські сили протиповітряної оборони збили або подавили майже 1600 російських безпілотників. Загалом противник застосував понад 1900 дронів різних типів, тож до цілей не долетіли близько 83% із них.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає Новини.LIVE.

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Скільки російських дронів знешкодила ППО за тиждень

За цей період російські війська запустили ударні БпЛА Shahed, "Гербера" та дрони-імітатори "Пародія". У середньому це близько 273 безпілотників щодоби.

Повідомлення Генштабу. Фото: скриншот

Окрему складність для ППО становлять реактивні шахеди, які рухаються значно швидше за звичайні безпілотники. За тиждень Росія запустила 1126 таких апаратів, із яких українські військові знешкодили 871 — це 77,4%. Ефективність перехоплення звичайних шахедів, "Гербер" і "Пародій" становила 91%.

До захисту українського неба залучали авіацію, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи та підрозділи безпілотних систем.

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Як повідомляли Новини.LIVE, у ніч проти 28 листопада українські військові уразили три нафтові об'єкти в Самарській, Ростовській областях і Башкортостані. Серед них — станції магістральних нафтопроводів "Самара" та "Нурліно", а також Новошахтинський НПЗ.

Раніше ми писали, що у 2024 році російські війська втратили 430 790 військових. Тоді цей показник став найбільшим від початку повномасштабного вторгнення. Однак уже за перші місяці 2026 року втрати окупантів перевищили попередній рекорд і сягнули 432 519 осіб.