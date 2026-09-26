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Главная Новости дня ПВО сбила и нейтрализовала 134 дрона РФ: в местах попадания

ПВО сбила и нейтрализовала 134 дрона РФ: в местах попадания

Ua ru
26 сентября 2026 08:11
ПВО сбила и нейтрализовала 134 дрона РФ: поражения зафиксированы в 19 точках
Представитель мобильной огневой группы. Иллюстративное фото: Западная ОТО НГУ

В ночь на 26 сентября российские войска нанесли удар по Украине с помощью 173 ударных беспилотников, среди которых были Shahed, "Гербера" и дроны-имитаторы "Пародия". Силы противовоздушной обороны сбили или подавили 134 вражеских БПЛА, однако зафиксированы попадания в 19 точках и падение обломков в восьми.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ, передает Новини.LIVE.

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Россия запустила 173 дрона

Атака началась в 18:00 25 сентября. Всего противник применил 173 ударных беспилотника, в частности дроны типа Shahed, "Гербера" и беспилотники-имитаторы "Пародия".

Более 50 запущенных беспилотников были реактивными.

Как известно, российские войска запускали дроны с направлений Орла, Курска, Миллерова, Приморско-Ахтарска и Шаталова на территории РФ, а также с временно оккупированных территорий Донецкой области и Крыма — из района Гвардейского.

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Силы ПВО сбили и подавили 134 БПЛА

"Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины", — отметило командование ВВС ВСУ.

По состоянию на 07:30 противовоздушная оборона сбила или подавила 134 вражеских беспилотника типа Shahed, "Гербера" и других типов. При этом последствия атаки зафиксировали в 27 точках. В частности, известно о попаданиях средств воздушного нападения противника в 19 точках и падении сбитых БПЛА или их обломков еще в восьми.

"Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БПЛА. Соблюдайте правила безопасности!", — написали Воздушные Силы.

Новини.LIVE сообщали, что в новом пакете помощи от Соединённых Штатов нет ракет для Patriot. Они, в свою очередь, нужны Украине для отражения ракетных и дронных атак РФ.

Мы сообщали, что пресс-секретарь Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат доложил, что во время ночной атаки РФ украинская ПВО перехватила около 60% баллистических целей. В то же время он отметил, что из-за ухудшения погодных условий российские войска могут чаще использовать "Шахеды".

ПВО беспилотник Воздушные Силы ВСУ БпЛА реактивные дроны
Штин Ульяна - Редактор ленты новостей
Автор:
Штин Ульяна

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