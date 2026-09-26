ППО збила та подавила 134 дрони РФ: на 19 локаціях влучання

Представник мобільної вогневої групи. Ілюстративне фото: Західне ОТО НГУ

У ніч на 26 вересня російські війська атакували Україну 173 ударними безпілотниками, серед яких були Shahed, "Гербера" та дрони-імітатори "Пародія". Cили протиповітряної оборони збили або подавили 134 ворожі БпЛА, однак зафіксовано влучання на 19 локаціях та падіння уламків на восьми.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ, передає Новини.LIVE.

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Росія запустила 173 дрони

Атака розпочалася о 18:00 25 вересня. Загалом противник застосував 173 ударні безпілотники, зокрема дрони типу Shahed, "Гербера" та безпілотники-імітатори "Пародія".

Понад 50 запущених безпілотників були реактивними.

Як відомо, російські війська запускали дрони з напрямків Орла, Курська, Міллерова, Приморсько-Ахтарська та Шаталова на території РФ, а також із тимчасово окупованих територій Донецької області та Криму — з району Гвардійського.

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Сили ППО збили та подавили 134 БпЛА

"Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України", — зазначило командування ПС ЗСУ.

Станом на 07:30 протиповітряна оборона збила або подавила 134 ворожі безпілотники типу Shahed, "Гербера" та інших типів. Водночас наслідки атаки зафіксували на 27 локаціях. Зокрема, відомо про влучання засобів повітряного нападу противника на 19 локаціях та падіння збитих БпЛА або їхніх уламків ще на восьми.

"Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки!", — написали Повітряні Сили.

Новини.LIVE писали, що у новому пакеті допомоги від Сполучених Штатів немає ракет для Patriot. Вони, в свою чергу, потрібні Україні для відбиття ракетних та дронових атак РФ.

Ми інформували, що речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат доповів, що під час нічної атаки РФ україська ППО перехопила близько 60% балістичних цілей. Водночас, він зазначив, що через погіршення погодних умов російські війська можуть частіше використовувати "Шахеди".