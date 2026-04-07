ПВО обезвредила 77 из 110 дронов, которыми РФ атаковала Украину

Украинские военные сбивают дроны.

Россияне в ночь на 7 апреля снова атаковали Украину беспилотниками. Оккупанты выпустили 110 дронов. Большинство из них обезвредила противовоздушная оборона. В то же время зафиксировано попадание БпЛА на нескольких локациях.

Новини.LIVE рассказывает об этом со ссылкой на ПС ВСУ.

Российская атака на Украину 7 апреля

Как отметили в ПС, россияне минувшей ночью выпустили по Украине 110 ударных беспилотников различных видов: Shahed, Гербера, Италмас и другие. Оккупанты атаковали с территории РФ и временно оккупированного Крыма и Донетчины.

Украинская авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы отражали воздушное нападение. По состоянию на 08:00 ПВО сбила или подавила 77 вражеских БпЛА.

Зафиксировано попадание 31 российского дрона на 14 локациях. Кроме того, на девяти локациях упали обломки сбитых беспилотников. Воздушная атака продолжается. В ПС призывают украинцев позаботиться о безопасности.

Как сообщали Новини.LIVE, за минувшие сутки россияне более десяти раз атаковали Днепропетровскую область. В результате обстрелов пострадали семь человек. Кроме того, погиб ребенок — 11-летний мальчик.

Также мы рассказывали о том, что на границе Сумщины сдетонировали взрывоопасные предметы. На них люди наткнулись во время тушения возгорания травы. Есть погибшие, а также раненые.

