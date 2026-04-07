ПВО обезвредила 77 из 110 дронов, которыми РФ атаковала Украину

ПВО обезвредила 77 из 110 дронов, которыми РФ атаковала Украину

Дата публикации 7 апреля 2026 09:09
ПВО обезвредила 77 из 110 дронов, которыми РФ атаковала Украину
Украинские военные сбивают дроны. Фото: 126 отдельная бригада территориальной обороны

Россияне в ночь на 7 апреля снова атаковали Украину беспилотниками. Оккупанты выпустили 110 дронов. Большинство из них обезвредила противовоздушная оборона. В то же время зафиксировано попадание БпЛА на нескольких локациях.

Новини.LIVE рассказывает об этом со ссылкой на ПС ВСУ.

Российская атака на Украину 7 апреля

Как отметили в ПС, россияне минувшей ночью выпустили по Украине 110 ударных беспилотников различных видов: Shahed, Гербера, Италмас и другие. Оккупанты атаковали с территории РФ и временно оккупированного Крыма и Донетчины.

Скільки дронів збили вночі над Україною
Украинская авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы отражали воздушное нападение. По состоянию на 08:00 ПВО сбила или подавила 77 вражеских БпЛА.

Скільки дронів збили вночі над Україною
Зафиксировано попадание 31 российского дрона на 14 локациях. Кроме того, на девяти локациях упали обломки сбитых беспилотников. Воздушная атака продолжается. В ПС призывают украинцев позаботиться о безопасности.

Читайте также:

Как сообщали Новини.LIVE, за минувшие сутки россияне более десяти раз атаковали Днепропетровскую область. В результате обстрелов пострадали семь человек. Кроме того, погиб ребенок — 11-летний мальчик.

Также мы рассказывали о том, что на границе Сумщины сдетонировали взрывоопасные предметы. На них люди наткнулись во время тушения возгорания травы. Есть погибшие, а также раненые.

Ольга Антоновская - редактор ленты новостей
Ольга Антоновская
