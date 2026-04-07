ППО знешкодила 77 зі 110 дронів, якими РФ атакувала Україну

Українські військові збивають дрони. Фото: 126 окрема бригада територіальної оборони

Росіяни в ніч проти 7 квітня знову атакували Україну безпілотниками. Окупанти випустили 110 дронів. Більшість з них знешкодила протиповітряна оборона. Водночас зафіксовано влучання БпЛА на кількох локаціях.

Новини.LIVE розповідає про це з посиланням на ПС ЗСУ.

Російська атака на Україну 7 квітня

Як зазначили у ПС, росіяни минулої ночі випустили по Україні 110 ударних безпілотників різних видів: Shahed, Гербера, Італмас та інші. Окупанти атакували з території РФ та тимчасово окупованого Криму й Донеччини.

Звіт Повітряних сил. Фото: ПС ЗСУ

Українська авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи відбивали повітряний напад. Станом на 08:00 ППО збила або подавила 77 ворожих БпЛА.

Повідомлення ПС ЗСУ. Фото: скриншот

Зафіксовано влучання 31 російського дрона на 14 локаціях. Крім того, на дев'яти локаціях впали уламки збитих безпілотників. Повітряна атака триває. У ПС закликають українців подбати про безпеку.

Читайте також:

