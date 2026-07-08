ПВО и укрепление позиций: Зеленский подвел итоги встречи с Трампом
8 июля 2026 18:32
Срочная новость
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал встречу с президентом США Дональдом Трампом и его командой. По словам главы государства, стороны обсудили вопросы укрепления украинской противовоздушной обороны, дипломатические усилия и шаги, которые могут способствовать скорейшему завершению войны.
Об этом президент сообщил в соцсетях, передает Новини.LIVE.
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