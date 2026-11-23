Министр обороны Украины Евгений Хмара. Фото: mod.gov.ua

Министр обороны Украины Евгений Хмара выступил на 72-й ежегодной сессии Парламентской ассамблеи НАТО в Берлине. Он обозначил потребности Украины в вооружении для защиты от российских атак. Также министр рассказал о планах по расширению совместного производства оружия с партнерами.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сообщение Минобороны Украины в понедельник, 23 ноября.

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Хмара о противодействии воздушным угрозам

Во время выступления Евгений Хмара обозначил основные вызовы, с которыми сталкивается Украина, и способы противодействия им.

Для борьбы с реактивными дронами и крылатыми ракетами Украина полагается на авиацию и противовоздушную оборону. В то же время расширяет применение более дешевых решений — дронов-перехватчиков, зенитно-артиллерийских модулей и средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Отдельно министр остановился на противодействии баллистическим угрозам и привел результаты поражения российских целей за последние месяцы:

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"Против баллистических ракет мы действуем асимметрично. Уничтожаем вражеские пусковые установки. За последние несколько месяцев Силы обороны поразили 16 "Искандеров" и С-400".

Также Хмара подчеркнул, что для защиты от угроз, отражения атак и остановки врага Украине необходимо дополнительное вооружение.

Хмара о трех приоритетах международной помощи Украине

Министр обороны назвал три основных направления, на которых должна сосредоточиться международная поддержка:

противовоздушная оборона;

укрепление авиационных возможностей;

беспилотные системы.

В сфере ПВО Украина призывает партнеров передать ракеты-перехватчики из имеющихся запасов в обмен на будущие поставки новых ракет по контрактам, которые уже заключила украинская сторона.

Еще одним направлением является укрепление авиационных возможностей. Хмара отметил, что Украине нужны дополнительные истребители, а также все необходимые компоненты для полноценного использования авиации:

"Во-вторых — укрепление авиационных возможностей. Речь идет о дополнительных 40 истребителях. Помимо них — нам нужна полная авиационная экосистема: пилоты, вооружение и техническое обслуживание".

Кроме того, министр подчеркнул важность поддержки в сфере беспилотников различных типов. Речь идет о FPV, middle strike, deep strike, перехватчиках против реактивных "Шахедов" и наземных роботизированных комплексах (НРК).

Украина планирует расширить совместное производство оружия

Среди приоритетов Украины на 2027 год Хмара назвал развитие совместного производства с партнерами. По его словам, страна уже запустила 11 таких проектов и планирует расширять их.

Министр пояснил, что Украина обладает боевым опытом и технологиями, а партнеры — производственными линиями и инвестиционными возможностями. Объединение этих ресурсов, по его мнению, позволит быстрее создавать эффективное вооружение в достаточном количестве:

"Украина обладает боевым опытом и технологиями, партнеры — производственными линиями и инвестиционными возможностями. Объединив это, мы сможем быстрее создавать эффективное вооружение в достаточном количестве, чтобы укреплять наши армии".

Среди основных принципов совместного производства министр назвал изготовление дронов, доказавших свою эффективность в бою, и обеспечение конкурентоспособной цены.

В заключение Хмара подчеркнул важность поддержки Украины для безопасности Европы:

"Вклад в безопасность Украины — это инвестиция в безопасность Европы".

Новини.LIVE сообщали, что 22 ноября 2026 года министр обороны Украины Евгений Хмара встретился с главнокомандующим ВС Швеции Михаэлем Классоном. Стороны обсудили передачу Украине истребителей Gripen, ускорение их поставок и обеспечение ракетами Meteor и боеприпасами для авиационных пушек. Также речь шла о потребностях Сил обороны в беспилотных системах различных типов и средствах ПВО.

Также мы писали, что 21 ноября министры обороны Украины и Великобритании договорились о совместном производстве украинских дронов middle strike и deep strike на британских мощностях. Британская сторона профинансирует производство беспилотников, которые будут передаваться для нужд Сил обороны Украины. Также стороны обсудили ускорение поставок ракет LMM для укрепления украинской ПВО и развитие дальнобойного вооружения.