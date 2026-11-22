Главнокомандующий Вооружёнными силами Швеции генерал Михаэль Классон и министр обороны Украины Евгений Хмара. Фото: mod.gov.ua

Украина и Швеция обсудили дальнейшее военное сотрудничество. Среди главных тем встречи — передача украинской армии самолетов Gripen, ускорение их поставок и обеспечение необходимым вооружением. Также стороны рассмотрели потребности Сил обороны в беспилотных системах и средствах противовоздушной обороны.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Министерство обороны Украины в воскресенье, 22 ноября.

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Хмара встретился с главнокомандующим ВС Швеции: о чем говорили

Министр обороны Украины Евгений Хмара встретился с главнокомандующим Вооруженными силами Швеции генералом Михаэлем Классоном. В ходе переговоров стороны обсудили дальнейшие шаги по передаче Украине самолетов Gripen, возможности ускорения их поставки и обеспечения необходимым вооружением.

Евгений Хмара подчеркнул, что Украина рассчитывает на Gripen как на важное усиление защиты воздушного пространства. В частности, эти самолеты должны помочь противостоять российской авиации, которая является носителем управляемых авиационных бомб (УАБ), а также реактивным беспилотникам.

В то же время министр подчеркнул, что необходимые для самолетов средства должны поступать одновременно с ними. В частности, речь идет о ракетах "Meteor", предназначенных для противодействия российской авиации.

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Кроме того, участники встречи обсудили потребность Украины в боеприпасах для авиационных пушек и возможность их поставки.

Беспилотные системы и ПВО для ВСУ

Отдельно в ходе встречи стороны сосредоточились на ситуации с безопасностью в Балтийском море и критических потребностях украинских военных. Евгений Хмара подчеркнул, что шведская помощь должна основываться на реальных потребностях Сил обороны и учитывать опыт современной войны.

По словам министра, более 90% потерь российская армия несет в результате ударов беспилотников. Поэтому он обозначил основные направления, на которых партнерам следует сосредоточить военную поддержку Украины:

"Более 90 % потерь враг несет из-за ударов дронов. Именно поэтому акцент в поддержке партнеров должен быть сделан на беспилотных системах различных типов — front strike, middle strike, deep strike. Второй приоритет — ПВО. Важны поставки ракет для наземных комплексов противовоздушной обороны, ПЗРК, ракет класса "воздух-воздух".

Украина готова развивать сотрудничество со Швецией

Во время встречи Хмара поблагодарил Швецию за эффективную и качественную поддержку Украины и подтвердил готовность развивать взаимовыгодное сотрудничество.

В частности, Украина готова предоставлять шведской стороне обратную связь по применению вооружения, чтобы повышать его эффективность. Также украинская сторона готова развивать программы обмена опытом и промышленное сотрудничество.

Скриншот сообщения Минобороны Украины/Facebook

Новини.LIVE сообщали, что президент Владимир Зеленский заявил, что Украина ожидает прибытия истребителей Gripen из Швеции в январе-феврале 2027 года и просит ускорить их поставку. По его словам, эти самолеты могут помочь уничтожать российские ударные дроны, в частности реактивные "Шахеды". Также глава государства заявил о необходимости дополнительных F-16, поскольку часть имеющихся самолетов находится на ремонте из-за своего возраста.

Напомним, что в ночь на 31 октября 2026 года шведское спецподразделение полиции провело рейд на грузовом судне у острова Готланд, экипаж которого состоял из граждан России. Судно связывают с компанией, которую проверяли из-за возможной причастности к российским разведывательным и гибридным операциям. По данным разведывательных источников, корабли этой компании могли действовать в интересах российского государства и использоваться для запуска беспилотников.