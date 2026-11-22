Головнокомандувач Збройних сил Швеції генерал Міхаель Классон та Міністр оборони України Євгеній Хмара. Фото: mod.gov.ua

Україна та Швеція обговорили подальшу військову співпрацю. Серед головних тем зустрічі — передача українській армії літаків Gripen, прискорення їхнього постачання та забезпечення необхідним озброєнням. Також сторони розглянули потреби Сил оборони в безпілотних системах і засобах протиповітряної оборони.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Міністерство оборони України у неділю, 22 листопада.

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Хмара зустрівся з головнокомандувачем ЗС Швеції: про що говорили

Міністр оборони України Євгеній Хмара зустрівся з Головнокомандувачем Збройних сил Швеції генералом Міхаелем Классоном. Під час переговорів сторони обговорили подальші кроки щодо передачі Україні літаків Gripen, можливості прискорення їхнього постачання та забезпечення необхідним озброєнням.

Євгеній Хмара наголосив, що Україна розраховує на Gripen як на важливе посилення захисту повітряного простору. Зокрема, ці літаки мають допомогти протидіяти російській авіації, яка є носієм керованих авіаційних бомб (КАБ), а також реактивним безпілотникам.

Водночас міністр підкреслив, що необхідні для літаків спроможності мають надходити синхронно з ними. Зокрема, йдеться про ракети Meteor, призначені для протидії російській авіації.

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Крім того, учасники зустрічі обговорили потребу України в боєприпасах до авіаційних гармат та можливість їхнього постачання.

Безпілотні системи та ППО для ЗСУ

Окремо під час зустрічі сторони зосередилися на безпековій ситуації в Балтійському морі та критичних потребах українських військових. Євгеній Хмара наголосив, що шведська допомога має ґрунтуватися на реальних потребах Сил оборони та враховувати досвід сучасної війни.

За словами міністра, понад 90% втрат російська армія зазнає внаслідок ударів безпілотників. Тому він окреслив основні напрями, на яких партнерам варто зосередити військову підтримку України:

"Понад 90% втрат ворог несе через удари дронів. Саме тому фокус підтримки партнерів має бути на безпілотних системах різних типів — front strike, middle strike, deep strike. Другий пріоритет — ППО. Важливі постачання ракет до наземних комплексів протиповітряної оборони, ПЗРК, ракет класу "повітря — повітря".

Україна готова розвивати співпрацю зі Швецією

Під час зустрічі Хмара подякував Швеції за ефективну та якісну підтримку України й підтвердив готовність розвивати взаємовигідну співпрацю.

Зокрема, Україна готова надавати шведській стороні зворотний зв’язок щодо застосування озброєння, щоб підвищувати його ефективність. Також українська сторона готова розвивати програми обміну досвідом та промислову співпрацю.

Скриншот повідомлення Міноборони України/Facebook

Новини.LIVE інформували, що президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна очікує на прибуття винищувачів Gripen зі Швеції у січні-лютому 2027 року та просить прискорити їхнє постачання. За його словами, ці літаки можуть допомогти знищувати російські ударні дрони, зокрема реактивні "Шахеди". Також глава держави заявив про потребу в додаткових F-16, частина наявних літаків перебуває на ремонті через свій вік.

Нагадаємо, що у ніч проти 31 жовтня 2026 року шведський спецпідрозділ поліції провів рейд на вантажному судні біля острова Готланд, екіпаж якого складався з громадян Росії. Судно пов’язують із компанією, яку перевіряли через можливу причетність до російських розвідувальних і гібридних операцій. За даними розвідувальних джерел, кораблі цієї компанії могли діяти в інтересах російської держави та використовуватися для запуску безпілотників.