Міністр оборони України Євгеній Хмара. Фото: mod.gov.ua

Міністр оборони України Євгеній Хмара виступив на 72-й щорічній сесії Парламентської асамблеї НАТО в Берліні. Він окреслив потреби України в озброєнні для захисту від російських атак. Також міністр розповів про плани масштабувати спільне виробництво зброї з партнерами.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на повідомлення Міноборони України у понеділок, 23 листопада.

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Хмара про протидію повітряним загрозам

Під час виступу Євгеній Хмара окреслив основні виклики, з якими стикається Україна, та способи протидії їм.

Для боротьби з реактивними дронами й крилатими ракетами Україна покладається на авіацію та протиповітряну оборону. Водночас масштабує дешевші рішення — дрони-перехоплювачі, зенітно-артилерійські модулі та засоби радіоелектронної боротьби (РЕБ).

Окремо міністр зупинився на протидії балістичним загрозам і навів результати ураження російських цілей за останні місяці:

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"Проти балістики ми діємо асиметрично. Знищуємо ворожі пускові установки. За останні декілька місяців Сили оборони уразили 16 "Іскандерів" та С-400".

Також Хмара наголосив, що для захисту від загроз, відбиття атак і зупинки ворога Україні потрібне додаткове озброєння.

Хмара про три пріоритети міжнародної допомоги Україні

Міністр оборони назвав три основні напрями, на яких має зосередитися міжнародна підтримка:

протиповітряна оборона;

посилення авіаційних спроможностей;

безпілотні системи.

У сфері ППО Україна закликає партнерів передати ракети-перехоплювачі з наявних запасів в обмін на майбутні постачання нових ракет за контрактами, які вже уклала українська сторона.

Ще одним напрямом є посилення авіаційних спроможностей. Хмара зазначив, що Україні потрібні додаткові винищувачі, а також усі необхідні складові для повноцінного використання авіації:

"Друге — посилення авіаційної спроможності. Мова йде про додаткові 40 винищувачів. Окрім них — нам потрібна повна авіаційна екосистема: пілоти, озброєння та обслуговування".

Крім того, міністр наголосив на важливості підтримки у сфері безпілотників різних типів. Ідеться про FPV, middle strike, deep strike, перехоплювачі проти реактивних "Шахедів" і наземні роботизовані комплекси (НРК).

Україна планує масштабувати спільне виробництво зброї

Серед пріоритетів України на 2027 рік Хмара назвав розвиток спільних виробництв із партнерами. За його словами, країна вже запустила 11 таких проєктів і планує розширювати їх.

Міністр пояснив, що Україна має бойовий досвід і технології, а партнери — виробничі лінії та інвестиційні можливості. Об'єднання цих ресурсів, на його думку, дасть змогу швидше створювати ефективне озброєння в достатній кількості:

"Україна має бойовий досвід та технології, партнери — виробничі лінії та інвестиційні спроможності. Об'єднавши це, ми зможемо швидше створювати ефективну зброю у достатній кількості так, аби зміцнювати наші армії".

Серед основних принципів спільного виробництва міністр назвав виготовлення дронів, які довели свою ефективність у бою, та забезпечення конкурентної ціни.

На завершення Хмара наголосив на значенні підтримки України для безпеки Європи:

"Внесок в безпеку України — це інвестиція в безпеку Європи".

Новини.LIVE інформували, що 22 листопада 2026 року міністр оборони України Євгеній Хмара зустрівся з головнокомандувачем ЗС Швеції Міхаелем Классоном. Сторони обговорили передачу Україні винищувачів Gripen, прискорення їхнього постачання та забезпечення ракетами Meteor і боєприпасами до авіаційних гармат. Також ішлося про потреби Сил оборони в безпілотних системах різних типів і засобах ППО.

Також ми писали, що 21 листопада міністри оборони України та Великої Британії домовилися про спільне виробництво українських дронів middle strike та deep strike на британських потужностях. Британська сторона профінансує виготовлення безпілотників, які передаватимуть для потреб Сил оборони України. Також сторони обговорили прискорення постачання ракет LMM для посилення української ППО та розвиток далекобійного озброєння.