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Путину должно быть больно и отдавать землю нельзя — Зеленский

11 января 2025 04:04
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор
Зеленский считает, что Путин обязательно продолжит захватывать Украину, если Украина не получит гарантии безопасности
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: УНИАН
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор

Во время своего визита в Италию Президент Украины Владимир Зеленский дал интервью местным журналистам. Он четко объяснил, почему нельзя отдавать оккупированные территории Украины Путину.

Свое мнение он высказал итальянскому каналу RaiNews24.

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Президент Украины отметил, что в случае, если Украина позволит отдать Путину свои территории, то он просто будет этому рад. Он через некоторое время обязательно устроит новое нападение на Украину.

"Он пойдет дальше. Путину должно быть больно за эту войну. Он должен чувствовать и его народ также, он должен чувствовать почему в следующий раз не надо идти с новой волной войны", — заявил Зеленский.

По его словам, если просто сегодня сесть за стол переговоров, отдать территории Путину, то он будет просто потирать руки и подумает: "окей, готовимся, нам надо год-два и мы придем с новой волной".

Кроме того, считает Зеленский, Путин в таком случае точно придет в Европу. Ведь он хочет войти в историю таким человеком, который забирает земли, который имеет такое государство, которое никто не может победить.

"Это его больное желание. Это факт на сегодня. Поэтому мы постоянно подчеркиваем: нельзя просто уступать Путину. Нужны гарантии безопасности. Нельзя просто признавать оккупацию территорий", — отметил президент Украины.

Напомним, 10 января Президент Украины Владимир Зеленский встретился с лидером Италии Серджо Маттареллой. Стороны, в частности, обсудили вопрос возвращения украинских детей, похищенных Россией. С рабочим визитом в Италию глава украинского государства прибыл накануне, 9 января.

 

 

Владимир Зеленский владимир путин оккупация война в Украине мирные переговоры

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