Зеленський вважає, що Путін обов'язково продовжить захоплювати Україну, якщо Україна не отримає гарантії безпеки

Президент України Володимир Зеленський. Фото: УНІАН

Під час свого візиту до Італії Президент України Володимир Зеленський дав інтерв'ю місцевим журналістам. Він чітко пояснив, чому неможна віддавати окуповані території України Путіну.

Свою думку він висловив італійському каналу RaiNews24.

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Президент України зауважив, що у випадку, якщо Україна дозволить віддати Путіну свої території, то він просто буде цьому радий. він через деякий час обов'язково влаштує новий напад на Україну.

"Він піде далі. Путіну повинно бути боляче за цю війну. Він повинен відчувати і його народ також, він повинен відчувати чому наступного разу не треба йти з новою хвилею війни", — заявив Зеленський.

За його словами, якщо просто сьогодні сісти за стіл переговорів, віддати території Путіну, то він буде просто потирати руки та подумає: "окей, готуємось, нам треба рік-два і ми прийдемо з новою хвилею".

Крім того, вважає Зеленський, Путін в такому випадку точно прийде до Європи. Адже він хоче увійти в історію такою людиною, яка забирає землі, яка має таку державу, яку ніхто не може перемогти.

"Це його хворе бажання. Це факт на сьогодні. Тому ми постійно підкреслюємо: не можна просто поступатись Путіну. Потрібні гарантії безпеки. Не можна просто визнавати окупацію територій", — зазначив президент України.

Нагадаємо, 10 січня Президент України Володимир Зеленський зустрівся з лідером Італії Серджо Маттареллою. Сторони, зокрема, обговорили питання повернення українських дітей, викрадених Росією. З робочим візитом до Італії глава української держави прибув напередодні, 9 січня.