Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьЭксклюзивГороскопЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Путин снова угрожает Украине из-за ракет Tomahawk

Путин снова угрожает Украине из-за ракет Tomahawk

Ua ru
Дата публикации 23 октября 2025 19:58
обновлено: 20:06
Путин пригрозил Украине ответом из-за Tomahawk
Российский диктатор Владимир Путин. Фото: Reuters

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что ответ России на возможные удары ВСУ ракетами Tomahawk будет "серьезным, если не ошеломляющим". Кремль назвал обсуждение поставки этих ракет Украине "попыткой эскалации".

Слова главы Кремля цитируют российские СМИ в четверг, 23 октября.

Реклама
Читайте также:

Путин пригрозил Украине из-за Tomahawk

Глава страны-агрессора Владимир Путин угрожает Украине "потрясающим ответом" в случае ударов ВСУ дальнобойными крылатыми ракетами Tomahawk по территории России.

Российский диктатор назвал "попыткой эскалации" разговоры о возможности поставки ракет Tomahawk украинской армии.

"Ответ России в случае нанесения ударов Tomahawk по территории РФ будет серьезным, если не сказать ошеломляющим", — заявил Путин.

Как ракеты Tomahawk могут повлиять на ход войны

Ранее аналитики Института изучения войны (ISW) объясняли, что американские ракеты Tomahawk позволят ВСУ наносить ощутимые удары по стратегическим военным объектам, расположенным в глубине России.

По оценке ISW, эти ракеты имеют больший полезный груз и более высокую скорость по сравнению со многими дальнобойными беспилотниками.

Аналитики ISW отмечают, что это повышает вероятность прорыва противовоздушной обороны противника и позволит украинским силам нанести существенный ущерб хорошо защищенным важным объектам в тылу.

"Украина, вероятно, сможет заметно подорвать военный потенциал России, нанося удары по уязвимым объектам ключевых тыловых районов, таких как Елабуга и Энгельс",  объясняют эксперты ISW.

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Путин боится возможной поставки ВСУ ракет Tomahawk.

А лидер США Дональд Трамп рассказал, что необходимо для того, чтобы запускать ракеты Tomahawk.

владимир путин ВСУ ракеты война в Украине Tomahawk
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации