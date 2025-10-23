Путин пригрозил Украине ответом из-за Tomahawk

Российский диктатор Владимир Путин. Фото: Reuters

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что ответ России на возможные удары ВСУ ракетами Tomahawk будет "серьезным, если не ошеломляющим". Кремль назвал обсуждение поставки этих ракет Украине "попыткой эскалации".

Слова главы Кремля цитируют российские СМИ в четверг, 23 октября.

Путин пригрозил Украине из-за Tomahawk

Глава страны-агрессора Владимир Путин угрожает Украине "потрясающим ответом" в случае ударов ВСУ дальнобойными крылатыми ракетами Tomahawk по территории России.

Российский диктатор назвал "попыткой эскалации" разговоры о возможности поставки ракет Tomahawk украинской армии.

"Ответ России в случае нанесения ударов Tomahawk по территории РФ будет серьезным, если не сказать ошеломляющим", — заявил Путин.

Как ракеты Tomahawk могут повлиять на ход войны

Ранее аналитики Института изучения войны (ISW) объясняли, что американские ракеты Tomahawk позволят ВСУ наносить ощутимые удары по стратегическим военным объектам, расположенным в глубине России.

По оценке ISW, эти ракеты имеют больший полезный груз и более высокую скорость по сравнению со многими дальнобойными беспилотниками.

Аналитики ISW отмечают, что это повышает вероятность прорыва противовоздушной обороны противника и позволит украинским силам нанести существенный ущерб хорошо защищенным важным объектам в тылу.

"Украина, вероятно, сможет заметно подорвать военный потенциал России, нанося удары по уязвимым объектам ключевых тыловых районов, таких как Елабуга и Энгельс", — объясняют эксперты ISW.

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Путин боится возможной поставки ВСУ ракет Tomahawk.

А лидер США Дональд Трамп рассказал, что необходимо для того, чтобы запускать ракеты Tomahawk.