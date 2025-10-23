Відео
Путін знову погрожує Україні через ракети Tomahawk

Дата публікації: 23 жовтня 2025 19:58
Оновлено: 20:06
Путін пригрозив Україні відповіддю через Tomahawk
Російський диктатор Володимир Путін. Фото: Reuters

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що відповідь Росії на можливі удари ЗСУ ракетами Tomahawk буде "серйозною, якщо не приголомшливою". Кремль назвав обговорення постачання цих ракет Україні "спробою ескалації". 

Слова очільника Кремля цитують російські ЗМІ у четвер, 23 жовтня.

Путін пригрозив Україні через Tomahawk

Глава країни-агресора Володимир Путін погрожує Україні "приголомшливою відповіддю" у разі ударів ЗСУ далекобійними крилатими ракетами Tomahawk по території Росії.

Російський диктатор назвав "спробою ескалації" розмови про можливість постачання ракет Tomahawk українській армії.

"Відповідь Росії у разі завдання ударів Tomahawk по території РФ буде серйозною, якщо не сказати приголомшливою", — заявив Путін.

Як ракети Tomahawk можуть вплинути на хід війни

Раніше аналітики Інституту вивчення війни (ISW) пояснювали, що американські ракети Tomahawk дозволять ЗСУ завдавати відчутних ударів по стратегічних військових обʼєктах, розташованих у глибині Росії.

За оцінкою ISW, ці ракети мають більший корисний вантаж і вищу швидкість у порівнянні з багатьма далекобійними безпілотниками.

Аналітики ISW вказують, що це підвищує ймовірність прориву протиповітряної оборони противника й дасть змогу українським силам завдати суттєвої шкоди добре захищеним важливим об’єктам у тилу. 

"Україна, ймовірно, зможе помітно підірвати воєнний потенціал Росії, завдаючи ударів по вразливих об’єктах ключових тилових районів, таких як Єлабуга та Енгельс", — зазначають експерти ISW.

Раніше Президент України Володимир Зеленський заявляв, що Путін боїться можливого постачання ЗСУ ракет Tomahawk.

А лідер США Дональд Трамп розповів, що необхідно для того, щоб запускати ракети Tomahawk.

володимир путін ЗСУ ракети війна в Україні Tomahawk
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
