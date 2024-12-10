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Путин заявил, что "Орешник" будет альтернативой ядерному оружию

10 декабря 2024 19:24
Андрей Горохов - Редактор
Андрей Горохов
Редактор
Владимир Путин заявил, что "Орешник" может заменить разработку ядерного оружия
Владимир Путин. Фото: росСМИ
Андрей Горохов - Редактор
Андрей Горохов
Редактор

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что появление ракетной системы "Орешник" на вооружении у государства-агрессора снижает до минимума необходимость применения ядерного оружия. При этом он заявил, что Россия не усугубляет, а совершенствует свою боевую доктрину.

Об этом Путин заявил на заседании Совета по развитию гражданского общества и прав человека в РФ во вторник, 10 декабря.

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"По большому счету, нам теперь нужно не ядерную доктрину совершенствовать, а "Орешник", потому что, если разобраться, достаточное количество этих современных систем... ставят прямо на грань практически отсутствия необходимости применения ядерного оружия", — заявил диктатор.

Глава Кремля также отметил, что Россия "ядерную доктрину не усиливает, а усовершенствует".

Кроме того, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко обратился к Путину с просьбой разместить на территории страны российскую так называемую систему "Орешник". Он уже подыскивает место для нее.

Ранее мы сообщали, что согласно докладу американского Института изучения войны, падение режима Башара Асада в Сирии является значительным геополитическим поражением для России. Свержение режима Асада создает серьезные вызовы для его военного присутствия в Сирии.

Ранее американский ветеран заявил, что как только экономика России начнет разрушаться, это в свою очередь грозит Путину физической расправой.

война владимир путин ядерное оружие война в Украине Россия

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