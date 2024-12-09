Через падіння режиму Асада міжнародний авторитет Путіна впав ще нижче, вважають аналітики ISW

Боєць опозиції розстрілює плакат з Башаром Асадом. Фото: Reuters

Згідно з доповіддю американського Інституту вивчення війни, падіння режиму Башара Асада в Сирії є значною геополітичною поразкою для Росії. Повалення режиму Асад створює серйозні виклики для його військової присутності РФ в Сирії.

Такий висновок міститься у доповіді ISW.

Читайте також:

Чому падіння режиму Асада є геополітичною поразкою Путіна

Аналітики ISW зазначають, що Російська Федерація втрутилася в сирійський конфлікт у 2015 році з метою підтримки режиму Асада, який опинився під загрозою після початку масових протестів у 2011 році. Ці події були частиною ширшого руху "Арабська весна", що призвів до громадянської війни в Сирії.

Диктатор Росії Володимир Путін давно розглядає "кольорові революції" як загрозу стабільності та безпеці власного режиму. Він також виступає проти демократичних рухів, спрямованих на усунення авторитарних лідерів, які перебувають під російським впливом.

Аналітики Інституту підкреслюють, що нездатність Росії ефективно підтримати режим Асада в умовах швидкого просування сирійської опозиції завдає серйозної шкоди її міжнародному авторитету як надійного партнера в сфері безпеки. Це може ускладнити зусилля Путіна щодо формування його бачення багатополярного світу, де Росія відіграє ключову роль.

До того ж, зазначають аналітики, присутність російських баз в Сирії тепер під великим питанням і це дратує Z-патріотів.

"Російські ультранаціоналістичні блогери, багато з яких брали участь у сирійській війні або висвітлювали її, засмучені падінням режиму Асада, вбачаючи в цьому чергову невдачу російської зовнішньої політики щодо здійснення та збереження впливу у сферах стратегічного значення", — зазначається у доповіді.

Нагадаємо, Башар аль-Асад був лідером Сирії 24 роки, з яких половину часу країна переживала постійні конфлікти. Відомо, що в ніч на 8 грудня він залишив країну, а повстанці захопили Дамаск.

Тим часом ситуація з двома військовими базами РФ в Сирії залишається невизначеною. Сам Башар Асад перебрався до Москви, а його уряд передає владу опозиції.