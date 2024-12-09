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Поразка Асада є поразкою Путіна — аналітики ISW роз'яснили чому

9 грудня 2024 06:14
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор
Через падіння режиму Асада міжнародний авторитет Путіна впав ще нижче, вважають аналітики ISW
Боєць опозиції розстрілює плакат з Башаром Асадом. Фото: Reuters
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор

Згідно з доповіддю американського Інституту вивчення війни, падіння режиму Башара Асада в Сирії є значною геополітичною поразкою для Росії. Повалення режиму Асад створює серйозні виклики для його військової присутності РФ в Сирії. 

Такий висновок міститься у доповіді ISW.

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Аналітики ISW зазначають, що Російська Федерація втрутилася в сирійський конфлікт у 2015 році з метою підтримки режиму Асада, який опинився під загрозою після початку масових протестів у 2011 році. Ці події були частиною ширшого руху "Арабська весна", що призвів до громадянської війни в Сирії.

Диктатор Росії Володимир Путін давно розглядає "кольорові революції" як загрозу стабільності та безпеці власного режиму. Він також виступає проти демократичних рухів, спрямованих на усунення авторитарних лідерів, які перебувають під російським впливом.

Аналітики Інституту підкреслюють, що нездатність Росії ефективно підтримати режим Асада в умовах швидкого просування сирійської опозиції завдає серйозної шкоди її міжнародному авторитету як надійного партнера в сфері безпеки. Це може ускладнити зусилля Путіна щодо формування його бачення багатополярного світу, де Росія відіграє ключову роль.

До того ж, зазначають аналітики, присутність російських баз в Сирії тепер під великим питанням і це дратує Z-патріотів.

"Російські ультранаціоналістичні блогери, багато з яких брали участь у сирійській війні або висвітлювали її, засмучені падінням режиму Асада, вбачаючи в цьому чергову невдачу російської зовнішньої політики щодо здійснення та збереження впливу у сферах стратегічного значення", — зазначається у доповіді. 

Нагадаємо, Башар аль-Асад був лідером Сирії 24 роки, з яких половину часу країна переживала постійні конфлікти. Відомо, що в ніч на 8 грудня він залишив країну, а повстанці захопили Дамаск.

Тим часом ситуація з двома військовими базами РФ в Сирії залишається невизначеною. Сам Башар Асад перебрався до Москви, а його уряд передає владу опозиції. 

росія опозиція володимир путін Сирія ISW війна

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