Из-за падения режима Асада международный авторитет Путина упал еще ниже, считают аналитики ISW

Боец оппозиции расстреливает плакат с Башаром Асадом. Фото: Reuters

Согласно докладу американского Института изучения войны, падение режима Башара Асада в Сирии является значительным геополитическим поражением для России. Свержение режима Асад создает серьезные вызовы для военного присутствия РФ в Сирии.

Такой вывод содержится в докладе ISW .

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Аналитики ISW отмечают, что Российская Федерация вмешалась в сирийский конфликт в 2015 году с целью поддержки режима Асада, оказавшегося под угрозой после начала массовых протестов в 2011 году. Эти события были частью более широкого движения "Арабская весна", приведшего к гражданской войне в Сирии.

Диктатор России Владимир Путин давно рассматривает "цветные революции" как угрозу стабильности и безопасности собственного режима. Он также выступает против демократических движений, направленных на устранение находящихся под российским влиянием авторитарных лидеров.

Аналитики Института подчеркивают, что неспособность России эффективно поддержать режим Асада в условиях быстрого продвижения сирийской оппозиции наносит серьезный ущерб ее международному авторитету как надежному партнеру в сфере безопасности. Это может осложнить усилия Путина по формированию его видения многополярного мира, где Россия играет ключевую роль.

К тому же, отмечают аналитики, присутствие российских баз в Сирии теперь под большим вопросом и раздражает Z-патриотов.

"Российские ультранационалистические блоггеры, многие из которых участвовали в сирийской войне или освещали ее, огорчены падением режима Асада, видя в этом очередную неудачу российской внешней политики по поводу осуществления и сохранения влияния в сферах стратегического значения", — отмечается в докладе.

Напомним, Башар аль-Асад был лидером Сирии 24 года, из которых половину времени страна переживала постоянные конфликты. Известно, что в ночь на 8 декабря он покинул страну, а повстанцы захватили Дамаск.

Между тем, ситуация с двумя военными базами РФ в Сирии остается неопределенной. Сам Башар Асад перебрался в Москву, а его правительство передает власть оппозиции.